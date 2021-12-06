Пульмонолог назвал пять причин одышки после COVID-19

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Пульмонолог Олег Абакумов заявил, что дыхательная гимнастика для уменьшения одышки может не помочь переболевшим COVID-19, поскольку одышка иногда свидетельствует о другом заболевании, передает "Доктор Питер".

"Хоть 100 тысяч шариков надуй, если причина одышки кроется в болезни какого-то органа, проблема с дыханием не решится. Хуже того, можно упустить время и усугубить ситуацию", – подчеркнул врач.

Первой причиной одышки может быть отсутствие нормального движения. Тогда дыхательная гимнастика и небольшая физическая нагрузка могут помочь справиться с симптомом.

Одышка появляется при заболевании легких: фиброзе, астме, хронической обструктивной болезни легких, пояснил пульмонолог. Исключить эти болезни поможет компьютерная томография легких и другие исследования, которые назначает терапевт.

Железодефицит в организме также способствует появлению одышки. Поэтому врач рекомендует сдать анализы крови на ферритин, железо и гемоглобин.

При наличии одышки, отеков, проблем с давлением стоит сделать ЭКГ, УЗИ сердца и сдать анализ натрийуретический пептид, поскольку эти признаки сигнализируют о сердечной недостаточности.

Кроме того, одышка может быть вызвана тромбозом артерии легких. Боль в груди и кровохарканье – главные симптомы этой болезни. В этом случае лучше сделать УЗИ вен ног, ЭХОкардиографию и КТ груди с контрастом.

Ранее врач-терапевт Евгения Брюшинина рассказала, что одышка может быть симптомом инфаркта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1945490-pulmonolog-nazval-pyat-prichin-odyshki-posle-covid-19/