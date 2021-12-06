Ученые из США разработали ограничивающую распространение коронавируса жвачку

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Американские ученые разработали жевательную резинку, которая способна ограничить распространение коронавируса, передает сайт Пенсильванского университета.

"SARS-CoV-2 реплицируется в слюнных железах, и мы знаем, что, когда инфицированный чихает, кашляет или говорит, часть этого вируса может выйти наружу и попасть на других людей. Эта жевательная резинка дает нам возможность нейтрализовать вирус в слюне, давая нам простой способ сократить источник передачи болезни", - говорит один из авторов исследования Генри Дэниелл.

В основе разработки ученых лежит белок АСЕ2, который способен снижать вирусную нагрузку у пациентов с тяжелыми инфекциями.

Рецепторы этого вещества могут также связывать спайковый белок SARS-CoV-2. Жевательная резинка создана на основе АСЕ2, который был создан авторами исследования в лаборатории, и другим веществом, облегчающим связывание.

Затем ученые провели опыты на пациентах с COVID-19, которые показали, что жевательная резинка значительно снижает уровень вирусной РНК в их слюне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945488-uchenye-iz-ssha-razrabotali-ogranichivayuschuyu-rasprostranenie-koronavirusa-zhvachku/