Небольшая температура и слабость: медики рассказали, как перенесли ревакцинацию от КВИ

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22 ноября в Казахстане началась ревакцинация от КВИ. В первую очередь повторные прививки получают медработники, педагоги, полицейские. Прошедшие ревакцинацию казахстанцы рассказали, как себя чувствуют, передает телеканал КТК.

Алматинка Катима Хангереева первую прививку получила российским препаратом "Спутник V", а для ревакцинации выбрала китайскую вакцину Vero Cell.

"Первую вакцину я получила 2 апреля, как раз только "Спутник V" пришел – больше не было альтернативы. Поэтому и вакцинировались "Спутником V". Я одна из первых вакцинировалась, в списке стояла первой. Второй компонент получила 23 апреля. Ничего не чувствовала, сразу работала. Там говорят: 30 минут сидите. Я минут 15 посидела и пошла работать – некогда сидеть. Vero Cell ревакцинировалась. Все вакцины хорошо перенесла, чувствую себя хорошо", - поделилась Катима.

Врач из Алматы Акнур Темир тоже первую прививку получила российской вакциной, а вторую - китайской.

"Первый раз я вакцинировалась вакциной "Спутник V". Получила первую вакцину в феврале. В первый день вакцинации была температура небольшая – до 37,5. Держалась сутки или полтора. Больше никаких побочных эффектов не было.

Ревакцинация у меня была препаратом Sinovac. Никаких побочных эффектов не было. Только в день вакцинации болело место инъекции. Температуры даже не было", - врач инфекционного отделения ГКБ №4 Алматы Акнур Темир.

Врач-терапевт Ляззат Диханбаева для ревакцинации выбрала препарат от Sinopharm.

"В первый раз я привилась "Спутником". Это было 4 февраля. После вакцинации у меня один день была температура. После мне уже стало легче. Вторую вакцину я получила 25 февраля. Поднялась температура, держалась два дня. Третий раз привилась Sinopharm. Ревакцинацию я перенесла без побочных эффектов. Только слабость была первые два-три часа", - рассказала Ляззат Диханбаева.

Источник: КТК

Ранее главный санврач страны подписал постановление, которым утвердил сроки и препараты для ревакцинации в Казахстане. Подробнее прочитать о ревакцинации от КВИ в Казахстане можно здесь.

Напомним, ревакцинацию от коронавируса уже прошли главные врачи Алматы и Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945050-nebolshaya-temperatura-i-slabost-mediki-rasskazali-kak-perenesli-revaktsinatsiyu-ot-kvi/