Казахстан договорился с еще одной страной о взаимном признании сертификатов о вакцинации

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Вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов и министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин подписали меморандум о взаимопонимании относительно взаимного признания сертификатов вакцинации COVID-19, сообщает Минздрав РК на своем официальном сайте.

"Документ (меморандум – прим. ред.) предусматривает признание сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, выданных правительством Казахстана с использованием мобильного приложения Egov mobile, и сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, выданных с использованием платформы PeduliLindungi", – сообщили в Минздраве Казахстана.

Также в ходе беседы Марат Шоранов заявил своему коллеге из Индонезии о готовности организовать экспорт казахстанской вакцины QazVac.

"Мы рассчитываем завершить вторую фазу строительства завода по производству этой вакцины и выйти на мощность 60 миллионов доз в год в 2022 году. Мы готовы организовать экспорт вакцины QazVac", – заключил вице-министр, призвав индонезийских коллег совместно производить вакцину QazVac.

В Минздраве напомнили, что на данный момент казахстанские паспорта вакцинации признают 20 стран мира: Аргентина, Венгрия, Грузия, Иран, Иордания, Кыргызстан, Мальдивы, Монголия, Армения, Беларусь, Молдова, Перу, Сан-Марино, Сербия, Тунис, Индия, Филиппины, Таиланд, Турция и Эстония.

"Продолжается работа над взаимным признанием паспортов вакцинации с другими странами", – заключили в профильном ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945226-esche-odna-strana-priznala-kazahstanskiy-pasport-vaktsinatsii/