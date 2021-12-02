Присутствует – значит согласен: Казнет переполошил фейк о вакцинации школьников

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В казахстанском сегменте интернета распространяется сообщение о том, что присутствие ребенка в школе в день вакцинации будет расцениваться как согласие на проведение процедуры. Это не так.

К такому выводу казахстанцы пришли, в недостаточной мере изучив старый документ ВОЗ – в нем описываются механизмы согласия на проведение медицинских процедур, действующие в разных странах, пишет StopFake.kz.

Сообщение с некорректной информацией. Скриншот: stopfake.kz

"Документ, о котором идет речь, был опубликован в 2014 году и не имеет к вакцинации против COVID-19 никакого отношения", – заявили фактчекеры. "В нем описаны разные виды согласия на проведение медицинских процедур – такие, как письменное, устное и подразумеваемое".

Самым тревожным для пользователей Сети стал пункт документа о подразумеваемом согласии. Казахстанцы решили, что в качестве такого согласия может выступать сам факт присутствия ребенка в школе. Это не так.

"Во-первых, во многих странах, включая Казахстан, вакцинация детей возможна лишь с письменного согласия его родителей.

Во-вторых, подразумеваемое согласие в некоторых государствах может использоваться лишь при условии, что родители были полностью осведомлены о предстоящей вакцинации в школе, датах ее проведения, последствиях и прочих нюансах", – пояснили специалисты.

Отсюда авторы статьи сделали вывод, что в Казахстане присутствие детей в школах в день вакцинации не рассматривается как согласие их родителей на проведение процедуры.

"В нашей стране прививать детей без письменного согласия родителей незаконно", – добавили фактчекеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944963-prisutstvuet-znachit-soglasen-kaznet-perepoloshil-feyk-o-vaktsinatsii-shkolnikov/