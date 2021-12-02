Казахстанский ученый об "омикрон"-штамме: Есть повод для беспокойства, не для паники

Алмаз Шарман. Фото: facebook.com/almaz.sharman

Ученый-медик Алмаз Шарман на своей странице в Facebook поделился мнением касательно нового штамма коронавируса "омикрон" и рассказал, представляет ли тот опасность, передает корреспондент NUR.KZ.

"События развиваются довольно быстро: за последние несколько дней США, Великобритания и многие европейские страны закрыли воздушное сообщение со странами южной Африки, а Япония, Израиль и Марокко вообще запретили въезд в свои страны для всех иностранных граждан.

Сегодня в Калифорнии был выявлен первый пациент, заразившийся Omicron (штамм коронавируса SARS-CoV-2 "омикрон" – прим. ред.). Этот вариант, скорее всего, уже присутствует во многих странах. Если нет, то это лишь вопрос времени", – написал Шарман.

При этом ученый прокомментировал действия ВОЗ в этом вопросе.

"На удивление, оперативно на этот раз отреагировала Всемирная организация здравоохранения, которая откровенно "прошляпила" начало пандемии в прошлом году, а впоследствии вводила в заблуждение мировую общественность своими непоследовательными действиями касательно противоэпидемических мер. Теперь же есть ощущение, что ВОЗ решил перестраховаться. Да, есть повод для беспокойства, но нет повода для паники", – отметил специалист.

Первым о появлении штамма "омикрон", как напомнил Шарман, заявил доктор Тулио де Оливейра, директор Центра инновационной эпидемиологии при университете Дурбана в Южной Африке.

"С помощью молекулярного метода секвенирования его команда идентифицировала более 50 мутаций, из которых 32 мутации были выявлены в жизненно важном для вируса спайковом протеине, а 26 мутаций оказались совершенно уникальными, ранее не существовавшими.

Конечно, такое беспрецедентное количество мутаций, в разы превышающее число мутаций у пресловутого "дельта"-варианта, вызвало обеспокоенность у ученых, а ВОЗ, соответственно, подняла переполох. За оповещение о новом варианте (коронавируса – прим. ред.) Южная Африка поплатилась международным бойкотом воздушных сообщений, что вызвало серьезное недовольство у политического руководства страны", – отметил ученый.

Обратным эффектом здесь, по его мнению, может стать настороженность ученых в плане раскрытия каких-либо данных о новых штаммах коронавируса.

"Если рассмотреть вопрос более хладнокровно, то не факт, что такое количество мутаций может одновременно вызвать повышение заражаемости (контагиозности) и агрессивности (вирулентности) коронавируса, а также способность обходить нашу иммунную защиту, снижая тем самым эффективность вакцин.

С моей точки зрения, стечение этих трех обстоятельств маловероятно. Большинство из 50 мутаций, скорее всего, безобидны. Некоторые в отдельности могут вызывать изменения поведения вируса. Однако мутации могут оказывать взаимоисключающий эффект.

Это сравнимо с тем, как если собрать лучших в мире футбольных нападающих – вряд ли они вместе смогут сформировать победоносную сборную. Для этого необходимы слаженные многосторонние действия, включая оборону и полузащиту", – добавил Шарман.

При этом он отметил, что пока это лишь его предварительные соображения. Чтобы оценить, как в реальности поведет себя штамм, по его мнению, потребуется хотя бы пара недель.

"Тем временем в компаниях Pfizer/BioNTech и Moderna заявили, что смогут в кратчайшие сроки перепрограммировать свои вакцины, настроив их против нового "мутанта" коронавируса. Американский лекарственный регулятор FDA пообещал в ускоренном режиме рассмотреть результаты клинических испытаний перепрограммированных вакцин. Также FDA рекомендовал ревакцинацию бустерной дозой для всех возрастов старше 18 лет. Этим я и не преминул воспользоваться", – подчеркнул Шарман.

Алмаз Шарман получает вакцину. Фото: facebook.com/almaz.sharman

Также он отметил, что основная угроза возникновения новых вариантов коронавируса исходит из стран с низким уровнем вакцинации.

"Одной из причин возникновения варианта Omicron, скорее всего, была длительная репликация вируса в организме невакцинированных людей, страдающих иммунодефицитом, обычно вызываемых ВИЧ-инфекцией. А таких в Южной Африке немало.

Поэтому основной упор теперь делается на расширение охвата вакцинацией развивающихся стран. Это в основном делается по линии международного альянса COVAX, поддерживаемого ООН. За последние 24 часа по линии COVAX в развивающиеся страны было поставлено 11 миллионов доз вакцины (в основном Pfizer/BioNTech) – это рекордное количество. Так что, будем надеяться на лучшее", – заключил ученый.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944980-kazahstanskiy-uchenyy-ob-omikron-shtamme-est-povod-dlya-bespokoystva-no-ne-dlya-paniki/