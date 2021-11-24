Глава УОЗ Нур-Султана ревакцинировался QazVac и объяснил свой выбор

Тимур Муратов получает вакцину. Фото: astana.gov.kz

Глава управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов повторно привился от коронавируса. Об этом сообщает столичный акимат на своем официальном сайте.

В этот раз Муратов привился казахстанской вакциной QazVac. Свой выбор вакцины, и почему стоит ревакцинироваться, он объяснил представителям СМИ.

"Как известно, после перенесенных инфекций и вакцинации есть такой естественный процесс – угасание иммунитета. COVID-19 – именно то инфекционное заболевание, после которого иммунитет сильно ослабевает и не формируется на длительный срок.

И, вот, чтобы предостеречь себя от заражения, необходимо сделать ревакцинацию. Причем ревакцинация проводится путем введения одной инъекции, что позволит сохранить ваш иммунитет на долгое время", – пояснил глава УОЗ.

Также он объяснил, почему на сей раз предпочел отечественную вакцину.

"В первый раз, в феврале, я получил "Спутник V". На тот момент только он и был на выбор. И, так как после российской вакцины допустимо вакцинироваться QazVac или Sinopharm Vero Сell, мой выбор, несомненно, в пользу вакцины местного производства.

QazVac прошла нужные фазы клинических испытаний и, как показывает практика, доказала свою эффективность", – добавил руководитель управления.

Зачем нужна перекрестная вакцинациия, ранее объясняли врачи.

Также Муратов поделился с журналистами, какие могут быть риски для организма, если не получить прививку против КВИ снова.

"Вирус мутирует. Никто не может знать, каким тяжелым он может быть на переносимость. Если организм свой не подготовить и не обезопасить сейчас, то в последующем протекать заболевание может куда сложнее", – пояснил глава ведомства.

В Нур-Султане с начала кампании ревакцинации повторную прививку получают граждане из числа медработников, сотрудников санэпидслужбы и силовых структур.

Всего по городу привито свыше 467 тысяч человек первым компонентом. Среди лиц, подлежащих вакцинации Pfizer, свой первый компонент получили уже почти 5 тысяч горожан.

Ранее от коронавируса ревакцинировался коллега Муратова из другого города – руководитель УОЗ Алматы Нариман Табынбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943748-glava-uoz-nur-sultana-revaktsinirovalsya-qazvac-i-obyasnil-svoy-vybor/