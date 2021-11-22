Глава УОЗ Алматы одним из первых ревакцинировался от коронавируса

Нариман Табынбаев получает вакцину. Фото: пресс-служба УОЗ Алматы

Глава управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев в числе первых ревакцинировался от коронавирусной инфекции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского УОЗ.

По данным ведомства, 22 ноября в Алматы, как и во всем Казахстане, стартовала кампания ревакцинации населения против COVID-19.

Одним из первых повторно привился глава городского УОЗ.

"В числе первых сегодня получил прививку в городской поликлинике №4 руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев", – сообщили в УОЗ.

Сейчас в Алматы для ревакцинации, по данным управления, доступны инактивированные вакцины QazVac и Sinopharm (Vero Cell).

В ведомстве напомнили, что в первую очередь ревакцинации подлежат уязвимые группы населения – медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур, лица старше 60 лет, лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ, лица самостоятельно обследованные и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.

Ревакцинация против КВИ проводится с соблюдением следующих интервалов:

после введения векторных вакцин – через 9 месяцев;

после введения инактивированных вакцин и мРНК-вакцин – через 6 месяцев.

Также в УОЗ напомнили, что в городских поликлиниках продолжается вакцинация препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech. В Казахстане он одобрен для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет, а также беременных и кормящих женщин.

Помимо них Comirnaty также смогут привиться и другие категории лиц, но уже на платной основе – недавно такое решение поддержали в правительстве. Позже в Минздраве уточнили, кто и когда сможет получить вакцину платно.

Между тем столичные врачи рассказали, какой препарат лучше выбрать для ревакцинации. Так, медики рекомендуют перекрестную вакцинацию, иными словами – привиться другим типом вакцины.

При этом, следует отметить, что без ревакцинации "зеленый" статус в Ashyq исчезнет через год. У прошедших ревакцинацию граждан он будет продлен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943382-glava-uoz-almaty-odnim-iz-pervyh-revaktsinirovalsya-ot-koronavirusa/