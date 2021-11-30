COVID-19 в Казахстане: зафиксирован самый низкий за несколько месяцев суточный прирост

За 29 ноября в Казахстане зарегистрировали 654 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
Отметим, что это самый низкий показатель прироста новых случаев за последние несколько месяцев.
В целом по стране заражаемость продолжает падать по сравнению со вчерашним днем, когда сообщалось о 795 новых случаях.
Так, 26 ноября сообщили о 971 случае COVID-19, 27 ноября - о 905 случаях, 28 ноября - о 847 случаях заражения недугом.
Также низкий прирост за последние месяцы отмечался 23 ноября - тогда сообщили о 769 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией.
Ситуация за прошедшие сутки в регионах Казахстана выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 108;
- в городе Алматы – 34;
- в городе Шымкент – 3;
- в Акмолинской области – 63;
- в Актюбинской области – 8;
- в Алматинской области – 27;
- в Атырауской области – 4;
- в ВКО – 30;
- в Жамбылской области – 8;
- в ЗКО – 9;
- в Карагандинской области – 103;
- в Костанайской области – 68;
- в Кызылординской области – 6;
- в Мангистауской области – 3;
- в Павлодарской области – 90;
- в СКО – 85;
- в Туркестанской области – 5.
Всего с начала пандемии в стране подтвержден 971 541 случай КВИ.
Напомним, что накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также министр здравоохранения Алексей Цой высказывались о новом штамме коронавируса под названием "омикрон".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944537-654-cheloveka-zaboleli-covid-19-v-kazahstane-za-sutki/