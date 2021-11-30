COVID-19 в Казахстане: зафиксирован самый низкий за несколько месяцев суточный прирост

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За 29 ноября в Казахстане зарегистрировали 654 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

Отметим, что это самый низкий показатель прироста новых случаев за последние несколько месяцев.

В целом по стране заражаемость продолжает падать по сравнению со вчерашним днем, когда сообщалось о 795 новых случаях.

Так, 26 ноября сообщили о 971 случае COVID-19, 27 ноября - о 905 случаях, 28 ноября - о 847 случаях заражения недугом.

Также низкий прирост за последние месяцы отмечался 23 ноября - тогда сообщили о 769 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией.

Ситуация за прошедшие сутки в регионах Казахстана выглядит так:

в городе Нур-Султан – 108;

в городе Алматы – 34;

в городе Шымкент – 3;

в Акмолинской области – 63;

в Актюбинской области – 8;

в Алматинской области – 27;

в Атырауской области – 4;

в ВКО – 30;

в Жамбылской области – 8;

в ЗКО – 9;

в Карагандинской области – 103;

в Костанайской области – 68;

в Кызылординской области – 6;

в Мангистауской области – 3;

в Павлодарской области – 90;

в СКО – 85;

в Туркестанской области – 5.

Всего с начала пандемии в стране подтвержден 971 541 случай КВИ.

Напомним, что накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также министр здравоохранения Алексей Цой высказывались о новом штамме коронавируса под названием "омикрон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944537-654-cheloveka-zaboleli-covid-19-v-kazahstane-za-sutki/