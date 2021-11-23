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Менее 800 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Врачи работают в кабинете
Иллюстративное фото: Ernesto Ryan/Getty Images

Опубликованы новые данные об эпидситуации в Казахстане - за последние сутки коронавирусом заразились еще 769 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Это на 152 случая меньше, чем накануне.

"Лидерами" по числу заражений традиционно остаются Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 108
  • Алматы - 119
  • Шымкент - 14
  • Акмолинская область - 66
  • Актюбинская область - 10
  • Алматинская область - 22
  • Атырауская область - 5
  • Восточно-Казахстанская область - 26
  • Жамбылская область - 3
  • Западно-Казахстанская область - 5
  • Карагандинская область - 110
  • Костанайская область - 72
  • Кызылординская область - 5
  • Мангистауская область - 2
  • Павлодарская область - 100
  • Северо-Казахстанская область - 99
  • Туркестанская область - 3

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 965 518 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943425-menee-800-sluchaev-zarazheniya-covid-19-zafiksirovali-v-kazahstane-za-sutki/