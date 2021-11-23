Менее 800 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Опубликованы новые данные об эпидситуации в Казахстане - за последние сутки коронавирусом заразились еще 769 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Это на 152 случая меньше, чем накануне.
"Лидерами" по числу заражений традиционно остаются Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 108
- Алматы - 119
- Шымкент - 14
- Акмолинская область - 66
- Актюбинская область - 10
- Алматинская область - 22
- Атырауская область - 5
- Восточно-Казахстанская область - 26
- Жамбылская область - 3
- Западно-Казахстанская область - 5
- Карагандинская область - 110
- Костанайская область - 72
- Кызылординская область - 5
- Мангистауская область - 2
- Павлодарская область - 100
- Северо-Казахстанская область - 99
- Туркестанская область - 3
За все время пандемии коронавирус подтвердился у 965 518 казахстанцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943425-menee-800-sluchaev-zarazheniya-covid-19-zafiksirovali-v-kazahstane-za-sutki/