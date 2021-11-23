Менее 800 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

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Опубликованы новые данные об эпидситуации в Казахстане - за последние сутки коронавирусом заразились еще 769 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz. Это на 152 случая меньше, чем накануне.

"Лидерами" по числу заражений традиционно остаются Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 108

Алматы - 119

Шымкент - 14

Акмолинская область - 66

Актюбинская область - 10

Алматинская область - 22

Атырауская область - 5

Восточно-Казахстанская область - 26

Жамбылская область - 3

Западно-Казахстанская область - 5

Карагандинская область - 110

Костанайская область - 72

Кызылординская область - 5

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 100

Северо-Казахстанская область - 99

Туркестанская область - 3

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 965 518 казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943425-menee-800-sluchaev-zarazheniya-covid-19-zafiksirovali-v-kazahstane-za-sutki/