Цой высказался о новом штамме коронавируса "омикрон"

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой опубликовал на своей официальной странице в Facebook пост, посвященный новому штамму коронавируса "омикрон".
Министр сослался на данные ВОЗ о новом штамме.
По словам Цоя, исследования продолжаются, и пока все заключения базируются на опыте и знаниях похожих мутаций в других вариантах.
Глава Минздрава выделил ряд важнейших заключений о новом варианте КВИ.
Потенциал передачи
Пока непонятно, является ли "омикрон" более заразным в сравнении с другими вариантами.
"Да, в ЮАР сейчас наблюдается пик, однако перед завершением эпидемиологических исследований нельзя сделать выводы о возросшем потенциале передачи данного варианта", - пояснил Цой.
Тяжесть заболевания
Как указал глава Минздрава, на сегодняшний день нет данных о том, что симптоматика при данном штамме чем-то отличается от других вариантов COVID-19.
"Предварительные данные указывают на возможное увеличение частоты госпитализации в ЮАР, однако это может быть обусловлено тем, что инфицируется большее количество людей, в том числе с факторами риска госпитализации", - написал глава ведомства.
Эффективность естественного иммунитета у переболевших
Предварительные данные говорят о том, что может быть повышенный риск реинфекции штаммом "омикрон" в сравнении с другими вариантами.
"Однако данные скудные", - отметил Цой.
Эффективность вакцин
По словам министра, ВОЗ проводит оценку потенциального влияния штамма "омикрон" на эффективность вакцин.
На данный момент есть вывод о том, что вакцины высокоэффективны от тяжелой формы заболевания и летальных случаев.
Эффективность тест систем
Широко применяемые тест-системы продолжают эффективно выявлять штамм "омикрон", подчеркнул Цой.
Эффективность терапии
"Кортикостероиды и ингибиторы интерлейкина 6 эффективны при заболевании, вызванном вариантом "омикрон". Эффективность других терапевтических средств, в том числе моноклональных антител, будет изучаться", - резюмировал министр.
Напомним, что ранее заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов высказался о вероятности появления нового штамма "омикрон" в городе.
Также отметим, что за минувшие сутки в Казахстане выявили менее 800 новых случаев КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944463-tsoy-vyskazalsya-o-novom-shtamme-koronavirusa-omikron/