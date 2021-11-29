Цой высказался о новом штамме коронавируса "омикрон"

Алексей Цой. Фото: gov.kz

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой опубликовал на своей официальной странице в Facebook пост, посвященный новому штамму коронавируса "омикрон".

Министр сослался на данные ВОЗ о новом штамме.

По словам Цоя, исследования продолжаются, и пока все заключения базируются на опыте и знаниях похожих мутаций в других вариантах.

Глава Минздрава выделил ряд важнейших заключений о новом варианте КВИ.

Потенциал передачи

Пока непонятно, является ли "омикрон" более заразным в сравнении с другими вариантами.

"Да, в ЮАР сейчас наблюдается пик, однако перед завершением эпидемиологических исследований нельзя сделать выводы о возросшем потенциале передачи данного варианта", - пояснил Цой.

Тяжесть заболевания

Как указал глава Минздрава, на сегодняшний день нет данных о том, что симптоматика при данном штамме чем-то отличается от других вариантов COVID-19.

"Предварительные данные указывают на возможное увеличение частоты госпитализации в ЮАР, однако это может быть обусловлено тем, что инфицируется большее количество людей, в том числе с факторами риска госпитализации", - написал глава ведомства.

Эффективность естественного иммунитета у переболевших

Предварительные данные говорят о том, что может быть повышенный риск реинфекции штаммом "омикрон" в сравнении с другими вариантами.

"Однако данные скудные", - отметил Цой.

Эффективность вакцин

По словам министра, ВОЗ проводит оценку потенциального влияния штамма "омикрон" на эффективность вакцин.

На данный момент есть вывод о том, что вакцины высокоэффективны от тяжелой формы заболевания и летальных случаев.

Эффективность тест систем

Широко применяемые тест-системы продолжают эффективно выявлять штамм "омикрон", подчеркнул Цой.

Эффективность терапии

"Кортикостероиды и ингибиторы интерлейкина 6 эффективны при заболевании, вызванном вариантом "омикрон". Эффективность других терапевтических средств, в том числе моноклональных антител, будет изучаться", - резюмировал министр.

Напомним, что ранее заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов высказался о вероятности появления нового штамма "омикрон" в городе.

Также отметим, что за минувшие сутки в Казахстане выявили менее 800 новых случаев КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944463-tsoy-vyskazalsya-o-novom-shtamme-koronavirusa-omikron/