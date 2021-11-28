Суточный прирост заболевших COVID-19 в Казахстане снизился до 847

Врачи проводят осмотр пациента. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Казахстане снижается второй день подряд. Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 847 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz. Это на 58 случаев меньше, чем сообщалось накануне.

С 23 ноября в Казахстане наблюдался рост случаев заражения КВИ. Так, во вторник, 23 ноября, сообщалось о 769 случаях заражения, в среду, 24 ноября, - о 905 случаях, в четверг этот показатель вырос до 946 случаев. В пятницу суточный прирост снова вырос - до 971 случая.

В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 117

город Алматы - 85

город Шымкент - 5

Акмолинская область - 83

Актюбинская область - 13

Алматинская область - 37

Атырауская область - 4

Восточно-Казахстанская область - 45

Жамбылская область - 9

Западно-Казахстанская область - 22

Карагандинская область - 97

Костанайская область - 102

Кызылординская область - 6

Мангистауская область - 4

Павлодарская область - 93

Северо-Казахстанская область - 121

Туркестанская область - 4

Всего в стране выявлены 970 092 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944267-sutochnyy-prirost-zabolevshih-covid-19-v-kazahstane-snizilsya-do-847/