Суточный прирост заболевших COVID-19 в Казахстане снизился до 847

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Казахстане снижается второй день подряд. Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 847 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz. Это на 58 случаев меньше, чем сообщалось накануне.
С 23 ноября в Казахстане наблюдался рост случаев заражения КВИ. Так, во вторник, 23 ноября, сообщалось о 769 случаях заражения, в среду, 24 ноября, - о 905 случаях, в четверг этот показатель вырос до 946 случаев. В пятницу суточный прирост снова вырос - до 971 случая.
В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 117
- город Алматы - 85
- город Шымкент - 5
- Акмолинская область - 83
- Актюбинская область - 13
- Алматинская область - 37
- Атырауская область - 4
- Восточно-Казахстанская область - 45
- Жамбылская область - 9
- Западно-Казахстанская область - 22
- Карагандинская область - 97
- Костанайская область - 102
- Кызылординская область - 6
- Мангистауская область - 4
- Павлодарская область - 93
- Северо-Казахстанская область - 121
- Туркестанская область - 4
Всего в стране выявлены 970 092 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944267-sutochnyy-prirost-zabolevshih-covid-19-v-kazahstane-snizilsya-do-847/