Меньше 800 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновлены данные об эпидситуации в Казахстане - за ушедшие сутки положительный ПЦР-тест на коронавирус сдали 795 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Последние несколько дней число новых случаев заражения КВИ вновь пошло на спад после небольшого роста. Так, в пятницу, 26 ноября, суточный прирост составил 971 случай заражения, в субботу, 27 ноября, этот показатель снизился до 905 случаев, а в воскресенье, 28 ноября, сообщалось о 847 заболевших. Согласно данным на сегодня, 29 ноября, за сутки число новых случаев снизилось еще на 52.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 112

Алматы - 65

Шымкент - 7

Акмолинская область - 75

Актюбинская область - 14

Алматинская область - 34

Атырауская область - 13

Восточно-Казахстанская область - 41

Жамбылская область - 11

Западно-Казахстанская область - 11

Карагандинская область - 106

Костанайская область - 99

Кызылординская область - 5

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 92

Северо-Казахстанская область - 103

Туркестанская область - 5

За все время пандемии коронавирусом заразились 970 887 жителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944209-menshe-800-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/