Меньше 800 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

Обновлены данные об эпидситуации в Казахстане - за ушедшие сутки положительный ПЦР-тест на коронавирус сдали 795 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Последние несколько дней число новых случаев заражения КВИ вновь пошло на спад после небольшого роста. Так, в пятницу, 26 ноября, суточный прирост составил 971 случай заражения, в субботу, 27 ноября, этот показатель снизился до 905 случаев, а в воскресенье, 28 ноября, сообщалось о 847 заболевших. Согласно данным на сегодня, 29 ноября, за сутки число новых случаев снизилось еще на 52.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 112
- Алматы - 65
- Шымкент - 7
- Акмолинская область - 75
- Актюбинская область - 14
- Алматинская область - 34
- Атырауская область - 13
- Восточно-Казахстанская область - 41
- Жамбылская область - 11
- Западно-Казахстанская область - 11
- Карагандинская область - 106
- Костанайская область - 99
- Кызылординская область - 5
- Мангистауская область - 2
- Павлодарская область - 92
- Северо-Казахстанская область - 103
- Туркестанская область - 5
За все время пандемии коронавирусом заразились 970 887 жителей Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944209-menshe-800-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/