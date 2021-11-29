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Меньше 800 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

Бабушка в маске идет по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновлены данные об эпидситуации в Казахстане - за ушедшие сутки положительный ПЦР-тест на коронавирус сдали 795 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Последние несколько дней число новых случаев заражения КВИ вновь пошло на спад после небольшого роста. Так, в пятницу, 26 ноября, суточный прирост составил 971 случай заражения, в субботу, 27 ноября, этот показатель снизился до 905 случаев, а в воскресенье, 28 ноября, сообщалось о 847 заболевших. Согласно данным на сегодня, 29 ноября, за сутки число новых случаев снизилось еще на 52.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 112
  • Алматы - 65
  • Шымкент - 7
  • Акмолинская область - 75
  • Актюбинская область - 14
  • Алматинская область - 34
  • Атырауская область - 13
  • Восточно-Казахстанская область - 41
  • Жамбылская область - 11
  • Западно-Казахстанская область - 11
  • Карагандинская область - 106
  • Костанайская область - 99
  • Кызылординская область - 5
  • Мангистауская область - 2
  • Павлодарская область - 92
  • Северо-Казахстанская область - 103
  • Туркестанская область - 5

За все время пандемии коронавирусом заразились 970 887 жителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944209-menshe-800-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/