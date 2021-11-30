Гинцбург озвучил сроки разработки вакцины от омикрон-штамма

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработка вакцины против омикрон-штамма COVID-19 займет около 10 дней, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия-24".

"Сама экспериментальная работа по получению нового вакцинного препарата займет не более десяти дней, все остальное занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательство того, что данная вакцина является безопасной и иммуногенной", – сказал он.

Гинцбург уточнил, что одобрение вакцины Минздравом занимает 2,5 месяца, но в условиях экстренной ситуации можно зарегистрировать препарат за 50 дней.

Но будет ли новая вакцина заменять предыдущие – станет известно после полного исследования омикрон-штамма, добавил директор Центра имени Гамалеи.

Ранее Гинцбург назвал причину отсутствия "долгосрочной" вакцины от COVID-19.

Ученый также рассказал о необходимом количестве антител для защиты от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944532-gintsburg-ozvuchil-sroki-razrabotki-vaktsiny-ot-omikron-shtamma/