Байден назвал лучшую защиту от омикрон-штамма

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Drew Angerer / Staff

Американский президент Джо Байден заявил, что для защиты от нового штамма коронавируса необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться, передает РИА Новости.

По словам главы США, ученые считают, что имеющиеся вакцины от COVID-19 эффективны против омикрон-штамма. Но если будет доказано, что препараты не помогают с ним справиться, то в кратчайшие сроки будут созданы новые вакцины.

"Лучшая защита от нового штамма или любого другого штамма - полностью привиться и сделать ревакцинацию", – подчеркнул Байден.

Американский президент отметил, что по мере необходимости власти могут гарантировать доступность новых препараторов от омикрон-штамма.

Кроме того, Байден заявил, что Соединенные штаты не будут вводить локдаун из-за нового штамма. Однако власти ограничили перелеты в восемь стран на юге Африки, где был обнаружен этот вариант.

"Если люди вакцинированы и носят маски, в локдаунах нет необходимости", – сказал глава США.

Тем временем режим ЧС ввели в штате Нью-Йорк из-за нового варианта коронавируса.

Главный инфекционист США заявил, что от штамма "омикрон" может защитить ревакцинация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944536-bayden-nazval-luchshuyu-zaschitu-ot-omikron-shtamma/