Число новых зараженных COVID-19 в Казахстане снова выросло

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки в Казахстане зафиксировали 971 случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

С 23 ноября в Казахстане наблюдается рост случаев заражения КВИ. Так, во вторник, 23 ноября, сообщалось о 769 случаях заражения, в среду, 24 ноября, - о 905 случаях, вчера этот показатель вырос до 946 случаев. Опубликованные сегодня данные говорят о том, что суточный прирост снова вырос - на 25 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 122

Алматы - 105

Шымкент - 16

Акмолинская область - 70

Актюбинская область - 12

Алматинская область - 52

Атырауская область - 13

Восточно-Казахстанская область - 54

Жамбылская область - 9

Западно-Казахстанская область - 16

Карагандинская область - 128

Костанайская область - 106

Кызылординская область - 13

Мангистауская область - 9

Павлодарская область - 97

Северо-Казахстанская область - 138

Туркестанская область - 11

За все время пандемии коронавирусом заразились 968 340 жителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944018-chislo-novyh-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-snova-vyroslo/