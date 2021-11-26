Здоровье
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Число новых зараженных COVID-19 в Казахстане снова выросло

Врачи в защитных костюмах
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки в Казахстане зафиксировали 971 случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

С 23 ноября в Казахстане наблюдается рост случаев заражения КВИ. Так, во вторник, 23 ноября, сообщалось о 769 случаях заражения, в среду, 24 ноября, - о 905 случаях, вчера этот показатель вырос до 946 случаев. Опубликованные сегодня данные говорят о том, что суточный прирост снова вырос - на 25 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 122
  • Алматы - 105
  • Шымкент - 16
  • Акмолинская область - 70
  • Актюбинская область - 12
  • Алматинская область - 52
  • Атырауская область - 13
  • Восточно-Казахстанская область - 54
  • Жамбылская область - 9
  • Западно-Казахстанская область - 16
  • Карагандинская область - 128
  • Костанайская область - 106
  • Кызылординская область - 13
  • Мангистауская область - 9
  • Павлодарская область - 97
  • Северо-Казахстанская область - 138
  • Туркестанская область - 11

За все время пандемии коронавирусом заразились 968 340 жителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944018-chislo-novyh-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-snova-vyroslo/