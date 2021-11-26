Число новых зараженных COVID-19 в Казахстане снова выросло

За минувшие сутки в Казахстане зафиксировали 971 случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
С 23 ноября в Казахстане наблюдается рост случаев заражения КВИ. Так, во вторник, 23 ноября, сообщалось о 769 случаях заражения, в среду, 24 ноября, - о 905 случаях, вчера этот показатель вырос до 946 случаев. Опубликованные сегодня данные говорят о том, что суточный прирост снова вырос - на 25 случаев.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 122
- Алматы - 105
- Шымкент - 16
- Акмолинская область - 70
- Актюбинская область - 12
- Алматинская область - 52
- Атырауская область - 13
- Восточно-Казахстанская область - 54
- Жамбылская область - 9
- Западно-Казахстанская область - 16
- Карагандинская область - 128
- Костанайская область - 106
- Кызылординская область - 13
- Мангистауская область - 9
- Павлодарская область - 97
- Северо-Казахстанская область - 138
- Туркестанская область - 11
За все время пандемии коронавирусом заразились 968 340 жителей Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944018-chislo-novyh-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-snova-vyroslo/