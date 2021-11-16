Кто и когда сможет платно привиться вакциной Pfizer, рассказали в Минздраве

Пункт вакцинации. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минздрава в кулуарах правительства прокомментировал решение предоставить казахстанцам возможность привиться вакциной Pfizer на платной основе, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас механизм прорабатывается, определяется место. Мы планируем, что все регионы Казахстана обеспечим (всем необходимым - прим.ред.) для того, чтобы данная вакцина могла быть использована в коммерческом сегменте. За исключением тех категорий, которые уже сейчас бесплатно вакцинируются - подростки, беременные и кормящие. У всех остальных, тех, кто связывают вакцинацию с международными поездками, будет возможность получить такую вакцину", - сообщил Алексей Цой.

Между тем, по его словам, стоимость услуги на сегодня не определена.

"Цена определится, это же коммерческий сегмент. Там определенная конкурентная среда. Мы планируем, что до конца этого года эта вакцина должна поступить в оборот. До конца года мы определимся с поставками в регионы, по механизмам, где это будет.

Там очень важно соблюдение всех требований холодовой цепи. Скорее всего, это будет на объектах, которые уже сейчас занимаются вакцинацией, там где есть холодильное оборудование и где соблюдаются определенные требования по вакцинации населения", - подчеркнул министр.

По его словам, риска дефицита вакцины Pfizer нет, так как платная иммунизация населения будет организована за счет дополнительных поставок препарата.

"Все механизмы поставки, юридические вопросы отработаны. Это была очень большая работа. Сейчас в принципе мы можем расширять дополнительными соглашениями. Уже сам механизм, механизм закупа и поставок отработан. Первая партия пришла, теперь практически каждую неделю планируется поставка этих вакцин в Казахстан", - резюмировал Цой.

Ранее в министерстве рассказали, когда в Казахстан прибудет вторая партия вакцины Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942371-kto-i-kogda-smozhet-platno-privitsya-vaktsinoy-pfizer-rasskazali-v-minzdrave/