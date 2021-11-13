Более 300 человек вакцинировались Pfizer за день в Алматы (фото, видео)

Вакцинация Pfizer. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

На сегодняшний день в Алматы препаратом против COVID-19 Pfizer привили уже более 300 человек. В первую очередь вакцину получили ученики средних школ, студенты колледжей, а также беременные и кормящие матери, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как рассказали в акимате, жительница Алматы Вероника Букша прикреплена к Городской поликлинике №4, 2 месяца назад она стала матерью во второй раз.

Вероника стала первой привитой препаратом от Pfizer сегодня.

"Я - кормящая мама, поэтому хочу максимально защитить своего ребенка, себя, свою семью. Мне позвонили из поликлиники, пригласили на вакцинацию первым компонентом Pfizer. Я очень рада, ждала, когда смогу привиться против коронавирусной инфекции, и вот, как только появилась возможность - пришла первой", - рассказала женщина.

Табличка "Комирнати". Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Еще одна из привитых сегодня - Карлыгаш Алтаева - рассказала, что ранее ей пришлось испытать заражение COVID-19 на себе.

"Я ждала эту вакцину давно, ее ставят беременным женщинам. Как только стало известно, что вакцина поступила, меня вызвали, и вот - получаю первый компонент. В прошлом году я болела COVID-19 и знаю, как это тяжело. Все мое окружение вакцинировано", - поведала Карлыгаш.

Отмечается, что последние 2 недели в поликлинике велась информационно-разъяснительная работа о вакцине Pfizer.

Зона ожидания в пункте вакцинации. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Городская поликлиника №4 обслуживает 10 школ, в которых обучаются 4540 детей в возрасте от 12 до 17 лет .

"Буквально завтра наши медики - а это врачи-эпидемиологи, врач ЗОЖ, врачи общей практики - будут проводить онлайн-семинары для родителей школьников. Сегодня привились кормящие женщины, беременные женщины, студенты колледжей, а также учащиеся.

На сегодняшний день согласие на вакцину получено от 40 кормящих мам, 29 согласий от беременных женщин, 38 согласий от родителей школьников", - сообщила заместитель главного врача Сауле Мадьярова.

Пункт вакцинации. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Напомним, что первая партия вакцины "Комирнати" прибыла в Алматы вечером 10 ноября. Препарат предназначен для иммунизации несовершеннолетних, а также беременных женщин и кормящих матерей.

11 ноября замглавы ДСЭК города Алматы Асель Калыкова сообщила, что все желающие алматинцы могут подать заявку на ревакцинацию препаратом Pfizer.

Кроме того, накануне вакциной "Комирнати" в Алматы привили первых подростков.

Медработница. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942060-bolee-300-chelovek-vaktsinirovalis-pfizer-za-den-v-almaty-foto-video/