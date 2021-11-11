Как будут вакцинировать подростков, беременных и кормящих женщин в Алматы

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Заместители руководителей ДСЭК и УОЗ Алматы на брифинге в РСК раскрыли подробности стартовавшей кампании по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Напомним, накануне в Алматы доставили первую партию вакцины Pfizer.

Как отметила замглавы департамента санэпидконтроля Алматы Асель Калыкова, пока препарат предназначен лишь для трех категорий населения – подростков, беременных и кормящих женщин. Для Алматы закуплено 46 800 доз первого и второго компонента вакцины. Специалист уверяет, что этот объем позволит продвинуться в завершении массовой вакцинации населения РК.

"Вакцины поступили на централизованный склад управления общественного здоровья, сегодня и завтра ее выдадут медицинским организациям.

На сегодня уже есть четкие инструкции по хранению и транспортировке данной вакцины. Все подготовительные работы проведены, закуплено морозильное оборудование и шприцы, медицинский персонал обучен по обращению с вакциной", – сообщила заместитель руководителя ДСЭК.

По ее словам, сначала вакцину получат подростки от 16 до 18 лет, далее – в порядке убывания дети других возрастных групп. То есть, 15, 14, 13 и 12 лет соответственно.

"На сегодня сформированы списки подростков, родители которых дали согласие на вакцинацию детей. Каждый день эта цифра стабильно увеличивается.

Привиться можно будет как по месту учебы, так и в медорганизациях. Каждая школа имеет медицинский кабинет, поэтому возможность вакцинации в школах есть, проводить ее будут медики выездных бригад из поликлиник", – разъяснила Калыкова.

Замглавы управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева сообщила, что на сегодня в Алматы проживает более 170 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

"Примерно 20% родителей, а это более 30 тысяч детей, согласились на вакцинацию. Вакцина будет направлена в 20 городских поликлиник, затем медики будут собирать данные со школ. Перед вакцинацией будет проходить обязательный осмотр, а после прививки ребенка в другом кабинете в течение получаса будет наблюдать второй врач", – добавила Султангазиева.

В акимате Алматы подчеркнули, что в школах вакцина храниться не будет – ее будут доставлять в соответствии со списками.

В продолжение темы Султангазиева обратила внимание на то, что уже более чем в 20 странах начали прививать беременных женщин.

"Прежде проведено большое количество исследований. Мы видим, что у нас большое количество женщин, у которых на фоне коронавируса были осложнения.

Мы рекомендуем получить беременным женщинам прививки двумя компонентами в промежутке от 16 до 37 недель. Также рекомендовано вакцинироваться женщинам в период лактации по истечении 42 дней после родов", – сообщила она.

Напомним, вакцина Pfizer разрешена для экстренного использования ВОЗ, вакцину применяют в США, Великобритании, Канаде и ЕС. Эффективность ее составляет 95%. Это уже шестая вакцина, зарегистрированная в Казахстане.

Ранее мы приводили другую часть выступления Асель Калыковой, где специалист рассказала о том, что взрослое население Алматы может ревакцинироваться вакциной Pfizer. Для этого, с ее слов, нужно подать заявку в своей поликлинике.

Также она рассказывала, запретят ли непривитым от COVID-19 детям посещать занятия в школах в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941717-kak-budut-vaktsinirovat-podrostkov-beremennyh-i-kormyaschih-zhenschin-v-almaty/