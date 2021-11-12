"Непродуманное решение": бизнесмены выступили против запрета на вход в ТРЦ астанчанам с "синим" статусом

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

С 15 ноября жителей столицы с "синим" статусом в Ashyq перестанут пускать в торгово-развлекательные центры и в будни, и в выходные. Но казахстанские бизнесмены выступают против нововведений. Они считают, что такими мерами чиновники "задушат" бизнес.

Запрет на вход в столичные ТРЦ непривитым гражданам ввели еще 8 ноября, но позже его пришлось отложить. как оказалось, такие меры не могут быть приняты без постановления санврача. Вчера, 11 ноября, главный санврач Нур-Султана подписала новое постановление, которое все же ограничило доступ к ТРЦ астанчанам с "синим" статусом и в будни, и в выходные дни.

Но отечественный бизнес выступил против таких кардинальных мер, сообщает телеканал "Астана". Предприниматели заявляют, что не успели оправиться от последствий локдауна, а тут - новые ограничения.

По прогнозам столичной палаты предпринимателей, продавцы потеряют четверть своих клиентов. А владельцам ТРЦ грозят убытки из-за потери части арендаторов. В конечном итоге все это плохо отразится на экономике страны.

"Порядка 25% посетителей потеряет ТРЦ. И тем более сейчас начинается сезон новогодних подарков. Это будет сказываться и на продажах, если выручка потеряется, соответственно, и на выплате зарплат. Это достаточно непродуманное решение", - поделился своим мнением с журналистами директор палаты предпринимателей Нур-Султана Алмат Джунусов.

Между тем, главный санврач Алматы не исключил, что такие меры примут и в южной столице - сейчас санврачи будут наблюдать за эпидситуацией в Нур-Султане.

Отметим, ранее в палате предпринимателей заявляли, что рассматривают возможность ввода запрета на посещение ТРЦ гражданами с "синим" статусом во всем Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942014-neprodumannoe-reshenie-biznesmeny-vystupili-protiv-zapreta-na-vhod-v-trts-astanchanam-s-sinim-statusom/