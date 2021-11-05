Стало известно, кого из детей вакцинируют Pfizer в первую очередь в Казахстане

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На сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля страны появились методические рекомендации по вакцинации детей в Казахстане.

Так, в документе сообщается, что на начальном этапе профилактические прививки от коронавируса получат подростки в возрасте от 16 до 18 лет.

"На последующих этапах (после завершения вакцинации против КВИ желающих подростков от 16 до 18 лет) последовательно вакцинируются подростки других возрастных групп – 15, 14, 13 и 12 лет", - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что вакцинация подростков, которые учатся в школах, колледжах и университетах, может проводиться по месту учебы.

Также в документе сообщается, что беременные женщины могут вакцинироваться на сроке от 16 до 37 недель, а кормящие женщины - через 42 дня после родов.

Напомним, поставка вакцин Pfizer ожидается в период с 8 по 14 ноября текущего года. Объем, согласно договорным обязательствам, которые были озвучены ранее - это порядка 4 млн вакцин на 2 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940696-stalo-izvestno-kogo-iz-detey-vaktsiniruyut-pfizer-v-pervuyu-ochered-v-kazahstane/