Будут ли прививать Pfizer детей до 12 лет в Казахстане, объяснили в Минздраве

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Глава комитета санэпидконтроля Айжан Есмагамбетова сегодня в кулуарах правительства объяснила, почему в Казахстане вакциной Comirnaty (Pfizer) против коронавируса нельзя прививать детей младше 12 лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Есмагамбетова сообщила, что сегодня производитель допускает вакцинацию детей с 5 лет препаратом Pfizer, но в другой дозировке. Такая практика, по ее словам, применяется в США.

"Инструкции, которые применяются сегодня и которые зарегистрированы в Казахстане по вакцине Comirnaty (Pfizer), предусматривают вакцинацию с 12 лет.

Если производитель внесет соответствующие документы в наш Национальный центр экспертизы лекарственных средств на регистрацию, и в инструкцию внесет, что можно прививать с 5 лет, то тогда это позволит нам вакцинировать детей с 5 лет. Но сегодня утвержденная инструкция - это с 12 лет", - подчеркнула она.

Расширить возрастной коридор, по ее словам, может сам производитель, опираясь на результаты клинических исследований.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как и где будут прививать казахстанских подростков от коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941468-budut-li-privivat-pfizer-detey-do-12-let-v-kazahstane-obyasnili-v-minzdrave/