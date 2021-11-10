Как и где будут прививать детей против коронавируса, рассказали в Минздраве

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Глава Минздрава на заседании правительства рассказал, как и где будут прививать подростков против коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

Алексей Цой сообщил, что в целях обеспечения доступа детей, беременных и кормящих женщин к вакцинации против коронавирусной инфекции, закуплено 4 млн 230 тыс. доз вакцины, что позволяет охватить 2 млн 115 тыс. человек.

Также, по его словам, учитывая особенности хранения вакцины Pfizer, закуплено 34 единицы холодильного оборудования, которые поставлены в 16 регионов Казахстана. Кроме того, дополнительно закуплена 51 единица холодильного оборудования, поставка планируется до конца ноября во все регионы.

«Вакцинации подлежат дети в возрасте от 12 до 17 лет, беременные на сроке 16-37 недель и кормящие женщины через 42 дня после родов. До 15 ноября планируется поставка первой партии вакцины Comirnaty (Pfizer) в объеме 379 тысяч доз. Исторически вакцинация детей проводится в прививочных пунктах по месту учебы, то есть в организациях образования, вакцинация против КВИ будет также проводиться в организациях образования и в сети прививочных пунктов республики. И только после добровольного информированного согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и подростков», - подчеркнул министр.

В этой связи он попросил акиматы областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, совместно с МИОР, МОН и МЗ обеспечить информирование педагогов, родителей и иных законных представителей несовершеннолетних, подростков по вопросам вакцинации против КВИ.

Министр также указал на необходимость акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить подготовку прививочных пунктов в соответствии с санитарными правилами, установку морозильного оборудования до поступления первой партии вакцины, соблюдение правил транспортировки, хранения и применения вакцин, подготовку медработников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941424-kak-i-gde-budut-privivat-detey-protiv-koronavirusa-rasskazali-v-minzdrave/