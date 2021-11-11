О взаимном признании паспортов вакцинации с Казахстаном высказались в российском МИДе

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Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова на брифинге ответила на вопрос о взаимном признании паспортов вакцинации между Россией и Казахстаном.

Ответ Захаровой опубликовало агентство ТАСС.

"В принципиальном плане Россия поддерживает инициативу казахстанских партнеров о взаимном признании прививочных сертификатов. Одной из потенциальных платформ для реализации подобной инициативы могло бы стать приложение "Путешествую без COVID-19", - отметила официальный представитель российского МИДа.

По словам Захаровой, сейчас различные ведомства двух стран активно работают над этим вопросом. Например, 2 ноября прошла очередная встреча по этому вопросу представителей Роспотребнадзора, Минцифры и МИД РФ.

"В России сформирована также межведомственная рабочая группа по вопросу признания сертификатов о вакцинации, подготовлен проект соответствующего соглашения, который проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами и ведомствами нашей страны. Планируется упорядочить признание прививочных сертификатов сразу с группой стран", - сообщила Захарова.

Прогнозировать сроки принятия соответствующего решения дипломат не стала.

"Не могу говорить о конкретных сроках. Могу только заверить, что эта работа ведется чрезвычайно интенсивно", - резюмировала она.

Напомним, ранее в казахстанском Минздраве ответили, почему в России не признают паспорт вакцинации казахстанцев, которые привиты российской вакциной "Спутник V".

Отметим, на сегодня Казахстан заключил соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации с 17 странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941653-o-vzaimnom-priznanii-pasportov-vaktsinatsii-s-kazahstanom-vyskazalis-v-rossiyskom-mide/