США одобрили вакцину Pfizer для детей старше 5 лет

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Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски одобрила вакцину Pfizer / BioNTech для детей от 5 до 11 лет, передает BBC.

В США вакцину уже получают люди старше 12 лет. Теперь это разрешение затронет еще около 28 млн детей в Соединенных Штатах.

По словам специалистов, вакцинация детей необходима для возвращения к нормальной жизни.

Разрешение было получено после того, как группы экспертов CDC и Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) оценили риски и преимущества вакцинации детей против COVID-19.

Отмечается, что эффективность вакцины составляет 91%. При этом серьезных побочных эффектов не обнаружено. Детям от 5 до 11 лет вакцину Рfizer будут ставить в двух дозах с перерывом в три недели. Доза препарата должна составлять 1/3 от той, что назначается взрослым.

В своем заявлении президент США Джо Байден сказал, что применение вакцины для детей "позволит родителям прекратить месяцы тревожного беспокойства за своих детей и снизить степень распространения вируса среди них".

Ранее ученые из США рассказали о влиянии COVID-19 на психическое здоровье подростков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940235-ssha-odobrili-vaktsinu-pfizer-dlya-detey-starshe-5-let/