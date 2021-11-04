AstraZeneca отозвала заявку на использование своей вакцины в Швейцарии

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Компания AstraZeneca отозвала заявку на использование своей вакцины от COVID-19 в Швейцарии, передает РИА Новости.

"Компания AstraZeneca AG объявила сегодня, что она больше не запрашивает маркетинговое разрешение для своей вакцины от COVID-19 в Швейцарии. Компания отозвала свою заявку на получение разрешения на вакцину COVID-19, которую она подала в Swissmedic в октябре 2020 года", - говорится в сообщении фармацевтической компании.

На данный момент в Швейцарии одобрены такие вакцины от COVID-19, Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson. И сейчас препаратов, ожидающих рассмотрение заявок, нет.

Напомним, казахстанский врач назвал симптомы постковидного синдрома. А ученые опровергли факт, что коронавирусная инфекция поражает головной мозг и выявили новое антитело против COVID-19 и его вариантов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940584-astrazeneca-otozvala-zayavku-na-ispolzovanie-svoey-vaktsiny-v-shveytsarii/