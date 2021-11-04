Трихолог рассказала о неприятном и участившемся последствии перенесенного COVID-19

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Трихолог рассказала, что в последнее время все больше пациентов начали жаловаться на сильное выпадение волос после COVID-19, передает РИА Новости.

Неприятное последствие может проявиться через месяц или два после COVID-19. Это связано с особенностью цикличности развития волоса.

"Причина в том, что во время заболевания коронавирусом страдает весь организм, причем как от самой инфекции, так и от токсического действия препаратов для ее лечения. При этом волосы выпадают не сразу, а спустя 30-60 дней после перенесенного заболевания. Это связано с особенностью цикличности развития волоса, который проходит определенные фазы", - объяснила дерматолог-трихолог Елена Климкина.

В большинстве случаев резкая потеря волос образуется резко и сразу. Поэтому такое обычно вызывает панику у пациента. Врач посоветовала обратиться за медицинской помощью.

"Какой-то определенной универсальной схемы как обследования, так и лечения не существует. Каждый пациент обязательно осматривается врачом при помощи трихоскопии, что позволяет увидеть проблему на микроуровне и понять масштаб", - говорит Климкина.

По ее словам, после необходимых анализов специалист назначает для пациента лечение.

Напомним, эксперт ВОЗ рассказал о сроках ревакцинации от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940455-triholog-rasskazala-o-nepriyatnom-i-uchastivshemsya-posledstvii-perenesennogo-covid-19/