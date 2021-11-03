Ученые выявили новое антитело против COVID-19 и его вариантов

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Исследователи из Университета Дьюка и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл идентифицировали антитело, которое блокирует инфекции и сводит к минимуму симптомы против широкого спектра коронавирусов. Об этом сообщается в сообщении UNC.

"Это антитело может быть терапевтическим средством против текущей эпидемии. Оно также может быть эффективным в будущем против других коронавирусов, если они перейдут от животных-хозяев к человеку", - сказал соавтор исследования доктор Бартон Хейнс.

Хейнс и его коллеги выделили антитело, проанализировав кровь пациента, инфицированного исходным вирусом SARS-CoV-1, вызвавшего вспышку SARS в начале 2000-х годов, и текущего пациента с COVID-19.

Когда вирусы мутируют, многие части связывания изменяются или удаляются, в результате чего антитела не действуют. Но часто на вирусе есть части, которые остаются неизменными, несмотря на мутации. Исследователи сосредоточили свое внимание на антителах, которые нацелены на эти части, поскольку они обладают высокой эффективностью в отношении различных видов вируса.

Из 1700 антител от этих двух человек исследователи Университета Дьюка обнаружили 50 антител, которые обладали способностью связываться как с вирусом SARS-CoV-1, так и с SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

Дальнейший анализ показал, что одно из этих перекрестно связывающихся антител было особенно мощным - способным связываться с множеством коронавирусов животных в дополнение к двум патогенам, заражающим человека.

"Это антитело связывается с коронавирусом в месте, которое сохраняется благодаря многочисленным мутациям и вариациям. В результате он может нейтрализовать широкий спектр коронавирусов", - отметил Хейнс.

Команда UNC-Chapel Hill под руководством соавтора Ральфа С. Барича, профессора эпидемиологии Школы глобального общественного здравоохранения UNC Gillings, проверила антитело на мышах, чтобы определить, может ли он эффективно блокировать инфекции или минимизировать возникшие инфекции.

"Результаты представляют собой шаблон для рациональной разработки универсальных стратегий вакцинации, которые являются вариантно-устойчивыми и обеспечивают широкую защиту от известных и появляющихся коронавирусов", - сказал Барич.

При введении после инфекций антитело уменьшало тяжелые легочные симптомы по сравнению с животными, которых не лечили антителом.

"Это антитело можно использовать для предотвращения, возможно, SARS-CoV-3 или SARS-CoV-4", - добавил Дэвид Мартинес, пост- докторант кафедры эпидемиологии Школы Гиллингса Университета Северной Каролины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940361-uchenye-vyyavili-novoe-antitelo-protiv-covid-19-i-ego-variantov/