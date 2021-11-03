Какими вакцинами нужно привиться казахстанцам, чтобы посетить США

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В США изменились правила въезда для иностранных граждан, в том числе и для граждан Казахстана. Подробнее о них рассказал МИД РК на своем официальном сайте.

"Согласно информации, поступившей в МИД Казахстана по дипломатическим каналам, с 8 ноября 2021 года въезд на территорию США будет разрешен только лицам, имеющим подтверждающий сертификат (паспорт) вакцинации против COVID-19 препаратами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или ВОЗ", – сообщили в министерстве иностранных дел РК.

В список одобренных входят следующие препараты:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

Johnson&Johnson;

AstraZeneca;

Covishield;

BBIBP/Sinopharm;

Sinovac.

В связи с этим, как отметили в МИДе, данные сертификаты должны быть оформлены по варианту, утвержденному госорганом, ответственным за вакцинацию. Подлинность этих документов будут проверять сотрудники авиакомпаний при регистрации до вылета в Штаты.

Вместе с тем новые требования не распространяются на:

детей и подростков до 18 лет;

людей с документально подтвержденными противопоказаниями к вакцинации;

госслужащих или членов их семей, имеющие визы дипломатической, служебной и транзитной категорий;

сотрудников международных организаций.

Ранее мы рассказывали, какими вакцинами от коронавируса в настоящее время можно привиться в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940309-kakimi-vaktsinami-nuzhno-privitsya-kazahstantsam-chtoby-posetit-ssha/