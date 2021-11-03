Какими вакцинами нужно привиться казахстанцам, чтобы посетить США

В США изменились правила въезда для иностранных граждан, в том числе и для граждан Казахстана. Подробнее о них рассказал МИД РК на своем официальном сайте.
"Согласно информации, поступившей в МИД Казахстана по дипломатическим каналам, с 8 ноября 2021 года въезд на территорию США будет разрешен только лицам, имеющим подтверждающий сертификат (паспорт) вакцинации против COVID-19 препаратами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или ВОЗ", – сообщили в министерстве иностранных дел РК.
В список одобренных входят следующие препараты:
- Pfizer/BioNTech;
- Moderna;
- Johnson&Johnson;
- AstraZeneca;
- Covishield;
- BBIBP/Sinopharm;
- Sinovac.
В связи с этим, как отметили в МИДе, данные сертификаты должны быть оформлены по варианту, утвержденному госорганом, ответственным за вакцинацию. Подлинность этих документов будут проверять сотрудники авиакомпаний при регистрации до вылета в Штаты.
Вместе с тем новые требования не распространяются на:
- детей и подростков до 18 лет;
- людей с документально подтвержденными противопоказаниями к вакцинации;
- госслужащих или членов их семей, имеющие визы дипломатической, служебной и транзитной категорий;
- сотрудников международных организаций.
Ранее мы рассказывали, какими вакцинами от коронавируса в настоящее время можно привиться в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940309-kakimi-vaktsinami-nuzhno-privitsya-kazahstantsam-chtoby-posetit-ssha/