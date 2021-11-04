Ученые опровергли факт, что коронавирус поражает головной мозг

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Ученые из Германии и Бельгии провели исследование и выяснили, что коронавирус не поражает клетки мозга, передает The Guardian.

Открытие вселило надежду, что ущерб от COVID-19 на головной мозг может быть более поверхностным и обратимым, чем считалось ранее.

В ранних исследованиях утверждалось, что через обонятельные сенсорные нейроны (ОСН) вирус попадает в обонятельную луковицу - переднюю часть мозга. Теоретически, попадая туда, коронавирус уже может распространиться на более глубокие области.

Новое исследование показало, что вирус, как оказалось, поражает стентакулярные клетки, а не обонятельные сенсорные нейроны (ОСН). Стентакулярные клетки поддерживают сенсорные нейроны в носу.

Ученые не сомневаются, что коронавирус оказывает влияние на центральную нервную систему. Но многие все еще спорят насчет того, чем вызвана такая реакция. Самим вирусом или какими-то косвенными механизмами, как воспалительная реакция в крови, которая поступает в мозг.

Ранее специалисты выявили новое антитело против COVID-19 и его штаммов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940460-uchenye-oprovergli-fakt-chto-koronavirus-porazhaet-golovnoy-mozg/