Специалисты рассказали, когда переболевший COVID-19 больше не заразен

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Специалист из Роспотребнадзора рассказала, как определить, что переболевший COVID-19 больше не заразен, передает РИА Новости.

"В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики на наличие вируса говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента", - говорит заместитель директора научно-исследовательского института имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Специалист отметила высокую чувствительность существующих тест-систем, благодаря которым вероятность ошибки очень маловероятна.

По словам врача, у больных пневмонией или у тех, у кого имеются поражения органов из-за коронавируса, ПЦР-тесты могут не показать наличие вируса. Но, как правило, такие пациенты лечатся в больницах, поэтому вероятность заразиться от них очень низкая.

Ранее ветеринар назвал симптомы COVID-19 у домашних животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940573-spetsialisty-rasskazali-kogda-perebolevshiy-covid-19-bolshe-ne-zarazen/