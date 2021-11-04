Ученые нашли связь между заболеванием пищеварительной системы и тяжелым COVID-19

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Ученые из Австралии в ходе исследования выяснили, что определенные состояния пищеварительной системы могут привести к тяжелому течению COVID-19, передает Mail Online.

Авторы исследования из Научно-исследовательского института Бергхофера в Квинсленде проанализировали "крупномасштабные генетические данные", в том числе из британского Биобанка.

Результаты работы показали, что существует взаимосвязь повышенного риска тяжелого течения COVID-19 и развития кислотного рефлюкса. Последнее является заболеванием, вызывающим изжогу в нижней части грудной клетки. При кислотном рефлюксе наблюдается отток кислоты из желудка в пищевод.

Гены, провоцирующие данный процесс, связаны с 15-процентным увеличением риска тяжелого COVID-19.

"Мы обнаружили, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при COVID-19", - отметил ученый в составе команды Джу-Шенг Онг.

Напомним, ученые из Германии и Бельгии опровергли факт, что COVID-19 поражает головной мозг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940576-uchenye-opredelili-vzaimosvyaz-mezhdu-zabolevaniem-pischevaritelnoy-sistemy-i-tyazhelym-covid-19/