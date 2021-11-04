Даты поставки вакцины Pfizer в Казахстан назвали в Минздраве

Иллюстративное фото: официальный сайт Минздрава

Вице-министр здравоохранения Марат Шоранов в кулуарах правительства назвал дату поставки вакцины Pfizer против коронавируса в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

«Ожидается поставка вакцин Pfizer в период с 8 по 14 ноября текущего года. Объем, согласно тем договорным обязательствам, которые были озвучены ранее - это порядка 4 млн вакцин на 2 млн человек», - сообщил Шоранов.

Вице-министр отметил, что соответствующая работа сейчас с регионами проведена. В каждый регион данная вакцина будет распределена в зависимости от численности населения.

Ранее на заседании кабмина он сказал, что в стране продолжается вакцинация населения против КВИ. К этому часу, по его данным, 1-м компонентом привито почти 8,3 млн человек, охват подлежащего населения составил 73,4% или 44,3% от численности населения, вторым компонентом привито около 7,6 млн человек с охватом 66,6% подлежащего населения или 40,2% от численности населения.

Напомним, что глава Минздрава рассказал, кто из казахстанцев сможет вакцинироваться Pfizer. Он сообщил, что, в первую очередь, планируется использовать вакцину Pfizer для иммунизации детей 12-18 лет.

Между тем, в США одобрили вакцину Pfizer для детей старше 5 лет.

Ранее руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал, где и как будут прививать вакциной Pfizer в городе.

Напомним, мы рассказывали, какие вакцины от COVID-19 доступны в настоящее время в Казахстане. Также сообщалось, какими вакцинами нужно привиться казахстанцам, чтобы посетить США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940501-daty-postavki-vaktsiny-pfizer-v-kazahstan-nazvali-v-minzdrave/