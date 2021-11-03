"Привитых людей инопланетяне заберут на альфу Центавра": новый фейк появился в Казнете

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Официальный сайт StopFake.kz, который занимается развенчанием популярных фейков, сообщил о новом экзотическом слухе, который касается вакцинированных граждан. В этот раз казахстанцы пересылают заявления о том, что всех привитых заберут в созвездие альфа Центавра представители расы рептилоидов.

Сообщается, что казахстанские поклонники конспирологических теорий начали делиться друг с другом "пророчествами" ближайшего будущего.

Так, в этот раз всех вакцинированных против COVID-19 якобы должны забрать с Земли некие пришельцы из расы рептилоидов и отвезти их на некую планету в созвездии альфы Центавра.

При этом указывается, что сделано это будет якобы при помощи связи 5G, а похищенными людьми, вероятно, будут питаться в полете или даже использовать их как топливо для космического корабля.

Фактчекеры отмечают, что система альфа Центавра состоит из трех звезд и находится на расстоянии более четырех световых лет от Земли. Это более 38 трлн километров.

Космических кораблей, способных пролететь такое расстояние за относительно короткий промежуток времени, на сегодняшний день не существует.

Кроме того, нет никаких данных о том, что в пространстве системы альфа Центавра существует планета, на которых живут развитые формы жизни.

Говоря о рептилоидах, фактчекеры отмечают, что конспирологическая теория о их существовании на Земле является очень старой.

Ее сторонники верят в то, что некая раса инопланетян, похожая на гигантских прямоходящих рептилий, высадилась на Земле и ассимилировалась с людьми, и с тех пор тайно управляет ими.

Практически все крупные политики и знаменитости, по мнению сторонников теории, являются рептилоидами в человеческом обличии.

При этом подчеркивается, что рептилоиды по оригинальной теории не имеют какое-либо отношение к альфе Центавра.

Кроме того, причастность ко всему сетей 5G также недоказуема. Сторонники конспирологический теорий считают, что привитые против КВИ люди являются объектами постоянной слежки и контроля посредством волн 5G, что является антинаучным.

Также нет доказательств у теории о том, что в вакцинах от КВИ есть некие микрочипы и другие устройства, которые помогают "контролировать" привитых людей.

Таким образом, вся теория является полностью антинаучной и выглядит как плод научной фантастики, подчеркнули фактчекеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1940381-privityh-lyudey-inoplanetyane-zaberut-na-alfu-tsentavra-novyy-feyk-poyavilsya-v-kaznete/