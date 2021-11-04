Темпы вакцинации не увеличиваются: Мамин дал акимам несколько дней на улучшение ситуации

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

На заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин заявил, что темпы вакцинации в Казахстане остались прежними - в стране несколько "отстающих" в этом вопросе регионов, в том числе столица, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр поручил акимам "улучшить ситуацию" с вакцинацией до конца недели.

"Сохраняется тенденция улучшения эпидситуации, во всех регионах отмечается снижение уровня заболеваемости. (...)

В настоящее время улучшения темпов вакцинации не наблюдается. Вакцинировано свыше 8,3 млн человек первым компонентом, вторым компонентом - более 7,5 млн человек. Отстающими регионам по темпам вакцинации остаются столица, а также СКО, Мангистауская, Акмолинская, Костанайская, ЗКО.

Акимам до конца недели улучшить ситуацию. Акиматам и МЗ провести ревизию и обеспечить нормы наличия необходимых лекарств и медизделий", - распорядился Мамин.

Ранее заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов предложил наказывать замакимов регионов за невыполнение плана вакцинации против коронавируса.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие вакцины от COVID-19 доступны в настоящее время в Казахстане. Также сообщалось, какими вакцинами нужно привиться казахстанцам, чтобы посетить США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940471-tempy-vaktsinatsii-ne-uvelichivayutsya-mamin-dal-akimam-neskolko-dney-na-uluchshenie-situatsii/