Какими вакцинами от COVID-19 прививают в Казахстане на сегодняшний день

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На официальном сайте мажилиса парламента появился ответ заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова на депутатский запрос партии "Ак жол", в котором он рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в республике, а также перечислил вакцины, используемые в стране против коронавируса на сегодняшний день.

По информации Тугжанова, с февраля 2021 года в регионы страны поставлено более 19,2 млн доз вакцин, в том числе 9,7 млн доз вакцины для введения І компонента и 9,5 млн доз вакцин для введения ІІ компонента.

"Всего привито против КВИ первым компонентом более 8,2 млн человек, охват подлежащего населения составил 71,9% или 43,4% от численности населения, вторым компонентом привито около 7,4 млн человек с охватом 64,6% подлежащего населения или 39% от численности населения", - сообщил Тугжанов в ответ на депутатский запрос партии "Ак жол".

По словам заместителя премьер-министра, из 6 зарегистрированных в Казахстане вакцин против КВИ ("Гам-КОВИДВак" (Спутник V), QazVac, Hayat-Vax, CoronaVac и Sinopharm, Pfizer/BioNTech), вакцины CoronaVac, Sinopharm и Pfizer/BioNTech являются вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

При этом, согласно его информации, в настоящее время в стране вакцинация продолжается только тремя вакцинами - "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V), QazVac и Sinopharm.

В ноябре текущего года ожидается поставка первой партии вакцины "Pfizer/BioNTech, всего планируется поставка 4 млн доз указанной вакцины для охвата вакцинацией 2 млн человек.

Вместе с тем, он отметил, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по КВИ наблюдается снижение темпов вакцинации в отдельных регионах. В связи с этим акимам было поручено взять на личный контроль и обеспечить требуемый охват вакцинацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940017-kakimi-vaktsinami-mozhno-privitsya-v-kazahstane-na-segodnyashniy-den/