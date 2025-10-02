jitsu gif
    WSJ: США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь Российской Федерации

    Опубликовано:

    Вооруженные силы Украины
    Вооруженные силы Украины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

    США согласовали передачу Украине данных разведки для нанесения ударов дальнобойными ракетами по объектам инфраструктуры Российской Федерации, передает NUR.KZ со ссылкой на Wall Street Journal.

    По данным источников издания, США предоставят Украине разведданные для нанесения ракет большой дальности по российской энергетической инфраструктуре. Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность поставки Киеву "мощного оружия, способного поражать больше целей на территории России".

    По словам источников, официальные лица США просят союзников по Организации Североатлантического договора (НАТО) оказать аналогичную поддержку.

    "Расширенный обмен разведданными с Киевом - очередной признак того, что Трамп усиливает поддержку Украины, поскольку его усилия по продвижению мирных переговоров зашли в тупик.

    По словам официальных лиц, это первый случай, когда администрация Трампа будет помогать Украине в нанесении ударов ракетами большой дальности по энергетическим объектам в глубине российской территории", - сообщает издание.

    Свежая публикация по теме:
    Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине в Париже

    Отмечается, что хоть США давно помогают Киеву в проведении беспилотных и ракетных атак, обмен разведданными позволит Украине эффективнее наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другим объектам инфраструктуры вдали от своих границ, чтобы лишить Кремль доходов и нефти, необходимых для продолжения вторжения.

    "Эти разведывательные данные в сочетании с более мощным оружием могут иметь гораздо более мощный эффект, чем предыдущие удары Украины по России, нанося больший ущерб ее энергетической инфраструктуре и ограничивая возможности российской ПВО. По словам одного из чиновников, официальные лица США ждут письменных указаний от Белого дома, прежде чем предоставить необходимые разведданные", - отмечается в статье.

    Представитель разведывательного управления Министерства обороны США заявил, что не может комментировать текущие или активные разведывательные операции. А представитель Центрального разведывательного управления США отказалась от комментариев.

    Напомним, 4 марта стало известно, что США приостановили всю военную помощь Украине. Произошло это после того, как на пресс-конференции в Белом доме между Трампом, Зеленским и Вэнсом случилась ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

    Вскоре стало известно, что США прекратили обмен разведданными с Украиной. Но уже в августе в США заявили о готовности предоставить авиационную и разведывательную поддержку Украине в качестве гарантий безопасности по завершении конфликта.

    Несколько дней назад Дональд Трамп перед высшим офицерским составом вооруженных сил США заявил, что "разочарован" в российском президенте Владимире Путине, а зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева назвал "тупым".

