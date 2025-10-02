WSJ: США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь Российской Федерации

США согласовали передачу Украине данных разведки для нанесения ударов дальнобойными ракетами по объектам инфраструктуры Российской Федерации, передает NUR.KZ со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным источников издания, США предоставят Украине разведданные для нанесения ракет большой дальности по российской энергетической инфраструктуре. Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность поставки Киеву "мощного оружия, способного поражать больше целей на территории России".

По словам источников, официальные лица США просят союзников по Организации Североатлантического договора (НАТО) оказать аналогичную поддержку.

"Расширенный обмен разведданными с Киевом - очередной признак того, что Трамп усиливает поддержку Украины, поскольку его усилия по продвижению мирных переговоров зашли в тупик.

По словам официальных лиц, это первый случай, когда администрация Трампа будет помогать Украине в нанесении ударов ракетами большой дальности по энергетическим объектам в глубине российской территории", - сообщает издание.

Отмечается, что хоть США давно помогают Киеву в проведении беспилотных и ракетных атак, обмен разведданными позволит Украине эффективнее наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам, электростанциям и другим объектам инфраструктуры вдали от своих границ, чтобы лишить Кремль доходов и нефти, необходимых для продолжения вторжения.

"Эти разведывательные данные в сочетании с более мощным оружием могут иметь гораздо более мощный эффект, чем предыдущие удары Украины по России, нанося больший ущерб ее энергетической инфраструктуре и ограничивая возможности российской ПВО. По словам одного из чиновников, официальные лица США ждут письменных указаний от Белого дома, прежде чем предоставить необходимые разведданные", - отмечается в статье.

Представитель разведывательного управления Министерства обороны США заявил, что не может комментировать текущие или активные разведывательные операции. А представитель Центрального разведывательного управления США отказалась от комментариев.

