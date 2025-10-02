Чернобыльская АЭС осталась без электроснабжения, заявили в Минэнерго Украины

Минэнерго Украины сообщило о чрезвычайной ситуации - Чернобыльская АЭС осталась без электроснабжения. По информации ведомства, это произошло в результате обстрела, передает NUR.KZ.

"Из-за российского обстрела энергетической инфраструктуры в Киевской области в городе Славутич на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация. В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду", - заявили в украинском Минэнерго.

Сообщалось, что специалисты проводят работы над восстановлением электроснабжения.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале также заявил о чрезвычайной ситуации на ЗАЭС - по его словам, станция обесточена и питается от дизель-генераторов. Ранее на Генассамблее ООН в Нью-Йорке он заявил, что Россия хочет "расширить войну". Позже президент Украины заявил, что глава Российской Федерации Владимир Путин намерен напасть на еще одну европейскую страну.

