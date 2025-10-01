"Угроза абсолютно для всех": Зеленский заявил, что Запорожская АЭС питается от генераторов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о чрезвычайной ситуации на ЗАЭС - по его словам, станция обесточена и питается от дизель-генераторов, передает NUR.KZ

Как заявил Зеленский, станция не рассчитана на такой режим работы.

"Сегодня седьмой день - кстати, такого еще никогда не было - чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС. Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от электросети, отсоединена от энергосистемы и питается от дизельных генераторов. Это чрезвычайная ситуация. Генераторы и станция не были рассчитаны на такую работу и никогда не работали в таком режиме так долго. И у нас уже есть информация, что один генератор вышел из строя. Именно российские обстрелы мешают ремонту линий электропередачи к станции и восстановлению базовой безопасности", - заявил украинский президент.

Он назвал это угрозой.

"И это угроза абсолютно для всех. Ни один террорист в мире не осмелился бы сделать с атомной электростанцией то, что сейчас делает Россия. И правильно, что мир не молчит. Я провел совещание с военными и Министерством энергетики. Я поручил правительству - Министерству энергетики Украины совместно с Министерством иностранных дел - привлечь всеобщее внимание к этой ситуации", - заявил Зеленский.

Зеленский на Генассамблее ООН в Нью-Йорке ранее заявил, что Россия хочет "расширить войну". Позже президент Украины заявил, что глава Российской Федерации Владимир Путин намерен напасть на еще одну европейскую страну.

