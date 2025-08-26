FT: США готовы предоставить Украине авиацию и разведку

В США заявили о готовности предоставить авиационную и разведывательную поддержку Украине в качестве гарантий безопасности по завершении конфликта, передает NUR.KZ cо ссылкой на Financial Times.

Британская газета пишет, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Америка будет участвовать в "координации" гарантий безопасности для послевоенной Украины, чего Киев потребовал, чтобы предотвратить будущие нападения со стороны России после заключения мирного соглашения.

Высокопоставленные американские чиновники поясняли, что Вашингтон готов предоставить "стратегические средства обеспечения", включая разведку, наблюдение, командование, управление и противовоздушную оборону, чтобы обеспечить любое наземное развертывание под руководством Европы.

По данным газеты, так называемая "коалиция желающих", возглавляемая Великобританией и Францией, пообещала защитить послевоенную Украину от любой будущей российской агрессии.

При этом европейские официальные лица признали, что любое развертывание может иметь место только при поддержке США, которая будет обеспечивать, контролировать и защищать европейские войска. При этом США по-прежнему выступают против размещения собственных войск в Украине.

Отмечается, что данное соглашение еще может быть отменено.

Ранее сообщалось, что США одобрили продажу Украине 3,3 тыс. ракет ERAM с дальностью поражения 450 км.

Также мы писали, что европейские лидеры планируют ввести новые санкции против России, если Путин откажется от участия в трехсторонней встрече с Зеленским и Трампом.

Между тем Трамп заявил, что уже начал подготовку ко встрече Путина и Зеленского. После переговоров президентов России и Украины Трамп надеется провести встречу в трехстороннем формате

Где именно может пройти встреча, пока неизвестно. СМИ пишут, что союзники США и ЕС договорились о проведении встречи в Европе.

