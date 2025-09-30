jitsu gif
    Трамп назвал Путина "бумажным тигром", а Дмитрия Медведева - "тупым человеком"

    Опубликовано:

    Владимир Путин и Дональд Трамп
    Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

    Дональд Трамп перед высшим офицерским составом вооруженных сил США заявил, что "разочарован" в российском президенте Владимире Путине, а зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева назвал "тупым".

    По данным РБК, Трамп во время своего выступления выразил мнение, что Владимир Путин должен был закончить войну в Украине за одну неделю.

    "Я так разочарован в Путине. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войной за неделю. И я сказал ему: "Знаете, вы не выглядите хорошо. Вы четвертый год сражаетесь в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы - бумажный тигр?" - сказал Трамп.

    Американский президент подчеркнул, что за неделю боевых действий гибнут "тысячи солдат", и это худший военный конфликт со времен Второй мировой войны. Вместе с тем Трамп считает, что в конечном счете его удастся завершить.

    "В теории - я сейчас постучу по дереву, потому что ты до конца ни в чем не можешь быть уверенным", - добавил Трамп.

    Жертвы Джеффри Эпштейна требуют импичмента Дональда Трампа

    Как пишет издание "Страна", также во время своего выступления Трамп назвал зампреда совбеза РФ Медведева "тупым".

    "Россия нам слегка угрожала не так давно. И я отправил атомные подводные лодки. Я сделал это из-за его упоминания слова "ядерный". Это был тупой человек, который работает на Путина. И я отправил подлодку или две к берегу России. Просто для предосторожности. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево", - сказал Трамп.

    В августе этого года Дмитрий Медведев опубликовал пост, в котором отреагировал на ультиматум Трампа по войне в Украине.

    "Трамп играет с Россией в ультиматум: 50 дней или 10… Ему стоит помнить две вещи: Россия - это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной", - написал Медведев. После этого Трамп назвал слова Медведева "глупыми и подстрекательскими".

    После Трамп назвал Дмитрия Медведева "несостоявшимся президентом" и посоветовал ему "следить за словами". Президент США добавил, что замглавы совета безопасности России "вступает на очень опасную территорию".

