Трамп назвал Путина "бумажным тигром", а Дмитрия Медведева - "тупым человеком"

Дональд Трамп перед высшим офицерским составом вооруженных сил США заявил, что "разочарован" в российском президенте Владимире Путине, а зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева назвал "тупым".

По данным РБК, Трамп во время своего выступления выразил мнение, что Владимир Путин должен был закончить войну в Украине за одну неделю.

"Я так разочарован в Путине. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войной за неделю. И я сказал ему: "Знаете, вы не выглядите хорошо. Вы четвертый год сражаетесь в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы - бумажный тигр?" - сказал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что за неделю боевых действий гибнут "тысячи солдат", и это худший военный конфликт со времен Второй мировой войны. Вместе с тем Трамп считает, что в конечном счете его удастся завершить.

"В теории - я сейчас постучу по дереву, потому что ты до конца ни в чем не можешь быть уверенным", - добавил Трамп.

Как пишет издание "Страна", также во время своего выступления Трамп назвал зампреда совбеза РФ Медведева "тупым".

"Россия нам слегка угрожала не так давно. И я отправил атомные подводные лодки. Я сделал это из-за его упоминания слова "ядерный". Это был тупой человек, который работает на Путина. И я отправил подлодку или две к берегу России. Просто для предосторожности. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево", - сказал Трамп.

В августе этого года Дмитрий Медведев опубликовал пост, в котором отреагировал на ультиматум Трампа по войне в Украине. "Трамп играет с Россией в ультиматум: 50 дней или 10… Ему стоит помнить две вещи: Россия - это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной", - написал Медведев. После этого Трамп назвал слова Медведева "глупыми и подстрекательскими". После Трамп назвал Дмитрия Медведева "несостоявшимся президентом" и посоветовал ему "следить за словами". Президент США добавил, что замглавы совета безопасности России "вступает на очень опасную территорию".

