Не менее 11 лет тюрьмы требуют прокуроры для P. Diddy

Шон Комбс (рэпер P. Diddy) заслуживает как минимум 11 лет тюрьмы, заявили федеральные прокуроры в служебной записке судье, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как сообщает издание со ссылкой на судебный документ, федеральные прокуроры утверждают, что Комбс был жесток, оскорбителен и заставлял жертв испытывать страх, поэтому, хотя он был оправдан по обвинениям в сексуальной торговле и рэкете, они говорят, что он все равно заслуживает не менее 11 лет лишения свободы.

Они утверждают, что приговор должен отражать "десятилетия неконтролируемого насилия" Комбса и "десятилетия психологического, эмоционального и физического ущерба, который он причинил".

Адвокаты защиты называют эту рекомендацию "драконовской" и в своей предыдущей служебной записке о вынесении приговора заявляют, что она равносильна следующему: "К черту приговор - посадите его в тюрьму, а ключ выбросьте".

Напомним, в июле присяжные признали Шона Комбса виновным по двум из пяти пунктов обвинения. Так, рэпер оправдан по обвинению в рэкете и секс-торговле, но признан виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию.

Конкретное наказание ему определит судья, максимальный срок составляет 10 лет тюрьмы за каждый эпизод.

Через несколько часов после оглашения приговора судья отклонил ходатайство Комбса об освобождении под залог, объяснив это тем, что рэпер склонен к насилию.

Дело P. Diddy Напомним, в мае в федеральном суде Манхэттена стартовал судебный процесс над рэпером Дидди (настоящее имя - Шон Комбс), который может стать самым звездным за всю историю американского правосудия. Его обвиняют в изнасилованиях, насильственном перемещении людей для их сексуальной эксплуатации, принуждении к проституции и рэкете. Последняя статья предусматривает наказание вплоть до смертной казни, но максимум, что грозит музыканту - пожизненное заключение, потому что в Нью-Йорке смертная казнь запрещена. Ранее осенью прошлого года стало известно, что Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy - прим. ред.) арестовали в Нью-Йорке. Ему предъявлены три обвинения, включая рэкет, принудительную секс-торговлю и перевозку жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию. В Сети тем временем активно обсуждают скандальные вечеринки Дидди - поговаривают, что именно они становились местом противоправных действий. Отметим, что вскоре после своего ареста скандально известный рэпер Шон "Дидди" Комбс обвинил федералов и прокуроров в утечке информации - досудебную огласку он и его адвокаты назвали "вредной". В дальнейшем с ходом расследования против рэпера подали новые иски. В том числе артиста обвиняют в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком и 17-летней девушкой. В июне этого года президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы рассмотреть вопрос о помиловании рэпера Шона "Дидди" Комбса. В жизни Шона Комбса слава и скандалы всегда шли рука об руку. Закончилось все громким арестом и серьезными обвинениями, которые могут задеть и других знаменитостей. Что известно о пути P. Diddy на вершину славы и падении с нее - читайте в нашем материале.

