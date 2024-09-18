Рэпера Шона "Дидди" Комбса обвинили в торговле людьми и вовлечении в занятие проституцией

Хип-хоп магнат Шон «Дидди» Комбс — одна из главных фигур в хип-хопе в 1990-х и 2000-х годах (тогда он был известен как Пи Дидди и Пафф Дэдди) — во вторник отправлен судом под арест. Его обвиняют в сговоре с целью рэкета, секс-торговле и вовлечении женщин в занятие проституцией.

На предварительном заседании суда в Нью-Йорке 54-летний Комбс отверг предъявленные обвинения, и судья отказал ему в освобождении под залог. Прокуроры заявили, что он с высокой вероятностью может скрыться.

В 14-страничном обвинительном заключении против Шона «Дидди» Комбса подробно описывается, как утверждается, созданная им сложная «империя» секс-торговли.

Комбсу предъявлены три обвинения, включая рэкет, принудительную секс-торговлю и перевозку жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию. В обвинительном заключении также утверждается, что Комбс нападал на женщин, «нанося им удары, волоча, бросая [в них] предметы и пиная их».

Предполагаемые преступления охватывают десятилетия, и прокуроры утверждают, что Комбс угрожал жертвам применением силы, нанесением финансового и карьерного ущерба. Прокуроры утверждают, что для совершения преступлений он опирался на «сотрудников, ресурсы» и влияние своей бизнес-империи.

В обвинительном заключении говорится о необходимости конфисковать все активы Комбса — любое имущество, фонды или компании, контролируемые и управляемые рэпером.

Кто такой Комбс?

Комбс, известный также под псевдонимами Паффи, Пафф Дэдди, Пи Дидди, Лав и Брат Лав, является одним из самых успешных рэп-магнатов.

Он рэпер, продюсер, предприниматель, руководитель звукозаписывающей компании, основавший в 1993 году лейбл Bad Boy Records.

Он — влиятельная фигура в рэп-индустрии, ему приписывают открытие таких артистов, как Ашер, Мэри Дж. Блайдж и Фейт Эванс.

Комбс был партнером и продюсером Notorious BIG, который был застрелен в 1997 году.

Его бизнес-интересы не ограничивались пределами музыки — например, он заключал контракты с представителями модной индустрии и был послом бренда водки Ciroc.

Как развивалось дело

Накануне Комбс был арестован сотрудниками службы внутренней безопасности США, заявили источники американского партнера Би-би-си CBS News. Арест последовал после обысков в домах рэпера в Лос-Анджелесе и Майами в марте этого года в рамках «продолжающегося расследования» предполагаемой секс-торговли.

Адвокат Комбса Марк Агнифило заявил, что они «огорчены решением о несправедливом, по нашему мнению, судебном преследовании». Он сказал, что его клиент — «невиновный человек». Агнифило заявил, что Комбс с нетерпением ждет возможности «очистить свое имя в суде».

Корреспондент Би-би-си Кристал Хейс напоминает, что проблемы с законом у Комбса начались в ноябре 2023 года, когда его бывшая партнерша Касандра «Кэсси» Вентура обвинила его в неправомерном поведении.

После того как Вентура подала иск, ее примеру последовали еще две женщины, обвинив рэпера в насилии и нападении. Одна из этих женщин заявила, что Комбс душил ее так долго, что она потеряла сознание.

В декабре 2023 года в другом поданном гражданском иске утверждалось, что женщина подверглась «сексуальной эксплуатации» со стороны Комбса и двух других мужчин, когда ей было 17 лет.

В феврале этого года появились новые обвинения со стороны бывшего продюсера Родни Джонса-младшего, который заявил, что Комбс домогался его и пытался «принудить» к сексу с другими.

Комбс отрицал все обвинения. Но месяц спустя в его домах прошли обыски.