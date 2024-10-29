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Рэпера P. Diddy обвинили в надругательстве над ребенком в 2005 году

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Музыкант и предприниматель Шон Комбс (P. Diddy) в октябре 2023 года
Шон Комбс (P. Diddy) в октябре 2023 года. Фото: Getty Images / Shareif Ziyadat

Против рэпера P. Diddy подали новые иски. На этот раз артиста обвиняют в сексуальном насилии над ребенком и 17-летней девушкой, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Шона Комбса, известного как P. Diddy, обвинили в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком в 2005 году в гостиничном номере в Нью-Йорке. Ребенок тогда приехал из Калифорнии вместе с родителями, чтобы встретиться с представителями музыкальной индустрии, и был начинающим актером и музыкантом.

Во втором иске содержатся обвинения в адрес артиста в сексуальном насилии над 17-летней девушкой в 2008 году, потенциальной участницей популярного реалити-шоу.

Интересы истцов защищает адвокат Энтони Базби - защитники Комбса после огласки вышеупомянутых случаев обвинили его в стремлении к публичности. Сам же он утверждает, что представляет интересы более 150 предполагаемых жертв рэпера и подал по меньшей мере 17 исков.

В настоящее время Комбс находится в нью-йоркской тюрьме. Обвинения он не признал.

Скандал с P. Diddy

17 сентября адвокат известного американского рэпера и продюсера P. Diddy сообщил об аресте своего подзащитного.

Он также добавил, что Комбс сотрудничал со следствием и приехал в Нью-Йорк в ожидании обвинения. При этом вину в сексуальном насилии рэпер не признает, а все обвинения против себя он ранее назвал сфабрикованными.

Позже рэпер обвинил прокуроров в незаконной утечке информации.

По данным Русской службы BBC, P. Diddy обвиняют в рэкете, принудительной секс-торговле и перевозке жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2180339-repera-p-diddy-obvinili-v-nadrugatelstve-nad-rebenkom-v-2005-godu/

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