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      Суд над P Diddy: присяжные огласили свой вердикт

      Опубликовано:

      P. Diddy
      P. Diddy. Фото: Paras Griffin/Getty Images

      Присяжные вынесли вердикт по делу рэпера и продюсера P Diddy (настоящее имя Шон Комбс). По наиболее тяжким обвинениям он был оправдан, передает NBC News.

      Сообщается, что музыкант был оправдан по обвинению в рэкете и секс-торговле, но признан виновным по меньшим обвинениям.

      Комбс был признан виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. Конкретное наказание ему определит судья, максимальный срок составляет 10 лет тюрьмы за каждый эпизод.

      Как отмечает NBC New-York, вердикт был вынесен через день после того, как коллегия из восьми мужчин и четырех женщин сообщила окружному судье, что они зависнут на обвинении в рэкетирском сговоре, которое является самым сложным в процессе и влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

      Дело P Diddy

      Напомним, в мае в федеральном суде Манхэттена стартовал судебный процесс над рэпером Дидди (настоящее имя - Шон Комбс), который может стать самым звездным за всю историю американского правосудия.

      Его обвиняют в изнасилованиях, насильственном перемещении людей для их сексуальной эксплуатации, принуждении к проституции и рэкете. Последняя статья предусматривает наказание вплоть до смертной казни, но максимум, что грозит музыканту - пожизненное заключение, потому что в Нью-Йорке смертная казнь запрещена.

      Ранее осенью прошлого года стало известно, что Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy - прим. ред.) арестовали в Нью-Йорке. Ему предъявлены три обвинения, включая рэкет, принудительную секс-торговлю и перевозку жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

      В Сети тем временем активно обсуждают скандальные вечеринки Дидди - поговаривают, что именно они становились местом противоправных действий.

      Отметим, что вскоре после своего ареста скандально известный рэпер Шон "Дидди" Комбс обвинил федералов и прокуроров в утечке информации - досудебную огласку он и его адвокаты назвали "вредной".

      В дальнейшем с ходом расследования против рэпера подали новые иски. В том числе артиста обвиняют в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком и 17-летней девушкой.

      В июне этого года президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы рассмотреть вопрос о помиловании рэпера Шона "Дидди" Комбса.

      В жизни Шона Комбса слава и скандалы всегда шли рука об руку. Закончилось все громким арестом и серьезными обвинениями, которые могут задеть и других знаменитостей. Что известно о пути P. Diddy на вершину славы и падении с нее - читайте в нашем материале.

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