Рэпера и продюсера P. Diddy арестовали: ранее его обвиняли в насилии

Адвокат известного американского рэпера и продюсера P. Diddy сообщил об аресте своего подзащитного. Но обвинения артисту еще не предъявлены, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщил адвокат Марк Агнифило P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, был арестован в Нью-Йорке. Какие именно обвинения ему предъявлены, в суде пока не.

"Мы разочарованы решением прокуратуры. Мы считаем несправедливыми обвинениями против Комбса", - заявил Агнифило.

Он добавил, что Комбс сотрудничал со следствием и приехал в Нью-Йорк в ожидании обвинения. При этом вину в сексуальном насилии рэпер не признает, а все обвинения против себя он ранее назвал сфабрикованными.

Телеканал, ссылаясь на собственные источники, пишет, что рэпера задержали в отеле в Манхэттене.

Напомним, еще в прошлом году певица Кэсси Вентура подала против рэпера иск в суд, обвинив музыканта в насилии. По словам певицы, экс-бойфренд издевался над ней на протяжении более десяти лет. Позже в Сети появилось видео, на котором видно, как рэпер бьет девушку.

Впрочем, позже Кэсси отозвала иск. Экс-возлюбленные достигли мирового соглашения и договорились больше не поднимать эту тему в своих социальных сетях и прессе.

Однако спустя несколько дней стало известно о другом иске. Женщина по имени Джои Дикерсон-Нил заявила, что в 1991 году Комбс принудил ее употребить наркотики, после чего изнасиловал. Помимо этого, музыкант якобы снимал происходящее на видео.

В январе этого года было уже третье обвинение, выдвинутое в отношении Комбса за последнее время. Анонимная обвинительница Джейн Доу подала в суд иск, где заявила, что музыкант и его коллега по шоу-бизнесу певец Аарон Холл по очереди изнасиловали не только ее, но еще и ее подругу.

Отметим, как пишет ТАСС, Комбс родился в 1969 году в Нью-Йорке. Свою карьеру он начал в 90-х годах, выступая под псевдонимами Puff Daddy, Diddy и P. Diddy.

Широкая известность пришла к рэперу после его дебютного альбома No Way Out (1997), за который он удостоился музыкальной премии Grammy.

Журнал Forbes в 2022 году оценил его состояние в 1 млрд долларов, что поставило его на вторую строчку самых богатых хип-хоп исполнителей после Jay-Z.