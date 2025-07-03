Судья не отпустил P Diddy под залог после вынесения вердиктов
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Суд не стал выпускать под залог в 1 млн долларов рэпера P. Diddy после вынесения присяжными вердикта по делу музыканта, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.
Отклоняя просьбу отпустить Комбса под залог, судья заявил, что у рэпера есть склонность к насилию. Судья сослался на кадры 2016 года, сделанные камерами видеонаблюдения одного из отелей. На них видно, как артист нападает на свою тогдашнюю девушку Кэсси Вентуру.
Основные пункты обвинения, выдвинутого против Комбса — рэкет, насильственное перемещение людей с целью сексуальной эксплуатации и вовлечение в проституцию. Присяжные признали Пи Дидди виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию, максимальное наказание по каждому эпизоду — десять лет лишения свободы.
Комбс также был оправдан по двум пунктам обвинения в сексуальной торговле с применением силы, мошенничества или принуждения — в отношении Вентуры и еще одной бывшей девушки, которая давала показания под псевдонимом «Джейн». Рэпера также оправдали по пункту «сговор с целью вымогательства».
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2261832-sudya-ne-otpustil-p-diddy-pod-zalog-posle-vyneseniya-verdiktov/
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