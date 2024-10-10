Новый поворот в деле Пи Дидди: рэпер обвинил прокуроров в незаконной утечке информации

Скандально известный рэпер Шон "Дидди" Комбс обвинил федералов и прокуроров в утечке информации - досудебную огласку он и его адвокаты назвали "вредной", передает NUR.KZ со ссылкой на Variety.

Накануне его выступления в суде адвокаты музыкального магната заявили, что утечка информации "привела к разрушительной и весьма вредной досудебной огласке, которая может только испортить состав присяжных и лишить г-на Комбса его права на справедливое судебное разбирательство", говорится в заявлении защиты.

По информации USA Today, ранее на этой неделе Дидди в очередной раз попросил освободить его из тюрьмы перед судом по федеральным обвинениям в сексуальных преступлениях.

Адвокаты медиамагната подали документы, чтобы обжаловать его пребывание в тюрьме, утверждая, что предыдущие доводы федеральной прокуратуры о его задержании "были основаны на предположениях".

Напомним, пару недель назад стало известно, что Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy - прим. ред.) арестовали в Нью-Йорке. Ему предъявлены три обвинения, включая рэкет, принудительную секс-торговлю и перевозку жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

В Сети активно обсуждают скандальные вечеринки Дидди - поговаривают, что именно они становились местом противоправных действий.