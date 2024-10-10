Новый поворот в деле Пи Дидди: рэпер обвинил прокуроров в незаконной утечке информации
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Скандально известный рэпер Шон "Дидди" Комбс обвинил федералов и прокуроров в утечке информации - досудебную огласку он и его адвокаты назвали "вредной", передает NUR.KZ со ссылкой на Variety.
Накануне его выступления в суде адвокаты музыкального магната заявили, что утечка информации "привела к разрушительной и весьма вредной досудебной огласке, которая может только испортить состав присяжных и лишить г-на Комбса его права на справедливое судебное разбирательство", говорится в заявлении защиты.
По информации USA Today, ранее на этой неделе Дидди в очередной раз попросил освободить его из тюрьмы перед судом по федеральным обвинениям в сексуальных преступлениях.
Адвокаты медиамагната подали документы, чтобы обжаловать его пребывание в тюрьме, утверждая, что предыдущие доводы федеральной прокуратуры о его задержании "были основаны на предположениях".
Напомним, пару недель назад стало известно, что Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy - прим. ред.) арестовали в Нью-Йорке. Ему предъявлены три обвинения, включая рэкет, принудительную секс-торговлю и перевозку жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.
В Сети активно обсуждают скандальные вечеринки Дидди - поговаривают, что именно они становились местом противоправных действий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2172639-novyy-povorot-v-dele-pi-diddi-reper-obvinil-prokurorov-v-nezakonnoy-utechke-informacii/
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