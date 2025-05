"Безумные глаза и сумасшедшие вечеринки". В Нью-Йорке начался суд над рэпером Дидди

В федеральном суде Манхэттена стартовал судебный процесс над рэпером Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), который может стать самым звездным за всю историю американского правосудия. Его обвиняют в изнасилованиях, насильственном перемещении людей для их сексуальной эксплуатации, принуждении к проституции и рэкете. Последняя статья предусматривает наказание вплоть до смертной казни, но максимум, что грозит музыканту — пожизненное заключение, потому что в Нью-Йорке смертная казнь запрещена.

Несколько дней ведущие мировые СМИ описывали допрос Кассандры Вентура (Кэсси) — певицы, 11 лет бывшей в отношениях с Комбсом. Они начали встречаться, когда ей было 19, а ему 37.

Вентура рассказала суду, что Комбс принуждал ее к сексу с другими мужчинами — при этом сам он наблюдал за происходящим и часто записывал все на видео, угрожая его распространить. Кроме того, как говорит Вентура, Комбс систематически избивал ее и унижал, заставлял принимать наркотики и участвовать в групповом сексе на «сумасшедших вечеринках» (как называли их сам Комбс и его окружение), которые могли продолжаться несколько дней. В 2018 году, говорит Вентура, рэпер ее изнасиловал.

Представители музыканта настаивают, что их подзащитный полностью невиновен, просто ему нравится образ жизни свингеров. По их версии, максимум, в чем он может быть виноват — домашнее насилие. При этом, по их словам, агрессия в паре Комбс-Вентура была взаимной.

Комбса защищает команда из восьми адвокатов во главе с известным в США юристом Марком Агнифило. Один из его бывших клиентов — Кит Раньер, идеолог секс-культа NXIVM, в 2020 году его приговорили к 120 годам заключения за, в частности, сексуальную эксплуатацию, детскую порнографию, растление несовершеннолетних.

Всего против Комбса подано больше ста исков, но сколько из них в итоге рассмотрит суд, пока нельзя сказать. Многие иски анонимные, потому что имевшие дело с Комбсом люди опасаются за свою безопасность. При этом судья Арун Субраманиан дал понять, что рассматривать иски без имен пострадавших ему бы не хотелось. Адвокаты же прямо обвиняют истцов в вымогательстве.

Гарлем, рэп и вечеринки

55-летний Шон Комбс — уроженец нью-йоркского Гарлема. Его отец подозревался в торговле наркотиками и был застрелен в собственной машине, когда мальчику было два года. В начале 1990-х Комбс учился бизнесу в Говардском университете, но бросил его после второго курса. Свои первые вечеринки с участием сотен студентов он организовывал уже тогда.

В 1993 году Комбс открыл рэпера Notorious B.I.G. Тот успел выпустить всего один альбом, прежде чем был застрелен в ходе продолжавшейся с 1970-х по 1990-е войны рэперов с Восточного и Западного берегов США. Его второй альбом вышел уже после смерти рэпера. Оба приобрели культовый статус.

Комбс стал известен всему миру под псевдонимом Пафф Дэдди с выходом его дебютного альбома No Way Out в 1997 году, самый известный трек из которого — I'll Be Missing You, основанный на песне Стинга Every Breath You Make. Релиз принес Комбсу две премии Грэмми.

Еще больший авторитет Комбс заработал как продюсер. Соединив речитативы с африканскими мотивами и стилем R'n'B, он сделал рэп Восточного побережья главной музыкой Соединенных Штатов на годы вперед.

Комбс продюсировал певицу Мэри Джей Блайдж, сделав ее суперзвездой; три года он был продюсером и бойфрендом Дженнифер Лопес; всего в его продюсерском каталоге десятки музыкантов, поп и рэп-групп — от Мэрайи Кэри до Канье Уэста.

Сразу три альбома, спродюсированные Комбсом (оба диска Notorious B.I.G. плюс третий альбом Мэри Джей Блайдж), попали в составленный журналом Rolling Stone список 500 величайших альбомов всех времен.

Параллельно Комбс занимался немузыкальным бизнесом: выпускал одежду и обувью под брэндом Sean John, открывал и закрывал рестораны, владел долями в телевизионной сети и компании, которая производила спортивные напитки. Его состояние, по оценке Forbes, на пике достигало 750 млн долларов. Сейчас весь бизнес Комбса, по понятной причине, переживает заметный упадок.

30 лет насилия

Проблемы с законом у Комбса были на протяжении всей его карьеры, хотя некоторые остались на уровне слухов. Например, его подозревали в организации убийства Тупака Шакура — одного из главных рэперов Западного побережья в 1996 году. Из доказанного — драки, нападения и угрозы, но максимум, к чему его приговаривали — посещение однодневных курсов по управлению гневом.

Бывшая подруга Дидди, Кэсси, судится с ним не впервые — в 2023 году она уже подавала иск, обвиняя Комбса в насилии. Дело было урегулировано до суда, а условия были оглашены только в ходе нынешнего процесса: исполнительница получила 20 млн долларов.

В ноябре 2023 года против Комбса подали еще несколько исков, в том числе об изнасиловании несовершеннолетней, которая находилась под воздействием наркотиков. В феврале 2024 года последовал еще один иск, на этот раз от мужчины, который обвинял Комбса в принуждении заниматься сексом с другими женщинами на его глазах. В марте 2024 года в доме Комбса в Майами прошли обыски.

В мае 2024 года в распоряжении телекомпании CNN оказалась запись с видеокамеры наблюдения в отеле. Видео было записано в 2016 году, на нем был четко виден Комбс, которые бьет ногами лежащую на полу Кэсси.

Новые и новые иски продолжали поступать, и осенью 2024 года суд отправил Дидди в центр для задержанных в Бруклине (аналог российского СИЗО) без права выхода под залог. Суд принял такое решение из-за того, что Комбс, по данным следствия, оказывал давление как на потерпевших, так и на потенциальных свидетелей, требуя показаний в свою пользу.

«Я ненавидела это»

Вентура в суде часто не могла сдержать слез: ей пришлось опознавать себя на фото с мужчинами во время сексуальных контактов — их показывали присяжным.

«Я больше не могу это выносить, не могу выносить стыд и вину. Я здесь, чтобы поступить правильно», — сказала Кэсси во время допроса.

Суд начался с заявлений сторон. Прокурор Эмили Джонсон намерена доказать вину Комбса по всем инкриминируемым ему статьям. Команда адвокатов будет настаивать, что их подзащитный — злой и жестокий человек, но преступлений, в которых его обвиняют, не совершал. Все отношения, в которые он вступал, были, по его словам, добровольными. Сам же рэпер говорит, что не боится и намерен «обелить свое имя».

Первыми допросили двух довольно формальных свидетелей. Полицейский (а в 2016 году — охранник отеля InterContinental Century City в Лос-Анджелесе, где Комбс напал на Вентуру) Исраэль Флорес рассказал, что девять лет назад его вызвали на шестой этаж отеля, там он увидел свернувшуюся в углу Кэсси и Комбса «с безумными глазами» и полуголого: на нем были только носки и полотенце вокруг бедер.

Второй свидетель, стриптизер Дэниел Филлип, рассказал, как на вечеринках Комбса вступал в сексуальные контакты как с самим рэпером, так и с Кэсси, но затруднился ответить, было ли ее участие в них добровольным.

В следующие четыре дня показания давала Кэсси Вентура. Очевидно, они будут ключевыми в этом деле. Сейчас Вентура замужем, беременна третьим ребенком.

«Я ненавидела это, — рассказала она суду про многочасовые вечеринки. — Я была объектом, которым мужчины активно пользовались».

Это, по словам Вентуры, привело к тому, что она всерьез стала думать о самоубийстве.

В 2018 году, рассказала Кэсси, она застала Комбса с другой женщиной и решила окончательно прекратить все отношения с ним. Сама певица к этому моменту тоже начала встречаться с будущим мужем. Комбс и Кэсси поговорили в ресторане, Комбс, по ее словам, был добрым и милым, вызвался подвезти ее домой — а дома изнасиловал ее на полу гостиной, Кэсси при этом плакала, сопротивлялась и многократно говорила «нет».

В четверг и пятницу Кэсси Вентуру допрашивали адвокаты Комбса. Адвокаты предъявили суду текстовые сообщения и электронные письма, из них следует, что Кэсси «с энтузиазмом» относилась к организуемым Комбсом вечеринкам, а, значит, и ее участие в них было добровольным.

Также адвокаты настаивали, что Комбс и Кэсси оба принимали наркотики без какого-либо принуждения.

Будет ли в суде парад звезд

На этот момент известны имена еще нескольких человек, которые подали иски против Шона Комбса, обвиняя его в насилии. Это студентка Эйприл Лэмпрос, мечтавшая о карьере модели; стюардесса Грейс О'Маркей; осужденный за преступления сексуализированного характера Дерек Ли Корделло-Смит, певица Дон Ричард, модель Кристал Маккинни.

Характер их обвинений в адрес Комбса почти одинаковый: все они говорят, что рэпер давал им алкоголь или наркотики (иногда подмешивая их в напитки), а затем насиловал или пытался изнасиловать. О'Маркел и Маккинни указали, что впоследствии это привело их к депрессии и суицидальным мыслям.

Дон Ричард указывала не только на оскорбления и домогательства, но и на то, что музыкант не доплатил ей несколько миллионов долларов, предусмотренных деловым контрактом. Она также была свидетельницей многих случаев, когда Комбс применял насилие к Вентуре и другим людям из своего окружения.

Рассмотрение еще более ста исков против Дидди останутся на усмотрение судьи Аруна Субраманиана.

Сразу несколько американских СМИ сообщили, что судья предупредил присяжных: в ходе процесса могут прозвучать имена известных представителей шоу-бизнеса (в каком качестве они выступят, он не уточнял).

Среди них рэпер Канье Уэст, певица и обладательница звезды на голливудской Аллее славы Мишель Уильямс, участницы женской группы Danity Kane (Комбс был ее продюсером) Обри О'Дэй и Дон Ричард, актеры Майкл Б. Джордан («Фантастическая четверка», «Черная пантера») и Майк Майерс (озвучивал Шрека, сыграл главную роль в кинотрилогии про Остина Пауэрса).

Вечеринки Комбса посещали многие знаменитости, в том числе певец Джастин Бибер; актеры Леонардо ди Каприо, Эштон Кутчер, Эдди Мерфи и Брюс Уиллис; актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон, певицы Бритни Спирс и Мэрайя Кэри, рэпер Дрейк.

Если хотя бы половина из них будут вызваны в суд, это сделает процесс самым звездным за всю историю американского правосудия.

* * *

Кэсси Вентура закончила давать показания в пятницу во второй половине дня. Защита зачитывала ее сообщение Комбсу уже после их расставания, там было сказано: «Я не ненавижу тебя, никогда не ненавидела. Я бы не оказалась в этой прекрасной точке своей жизни, если бы не была с тобой».

И в то же время, отвечая на дополнительные вопросы обвинения, она говорила, что в отношениях с рэпером чувствовала себя «никчемной» и «секс-рабыней».

Заседание суда продолжится в понедельник, ожидается, что там выступят новые свидетели отношений Комбса и Вентуры.