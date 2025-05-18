Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

"Безумные глаза и сумасшедшие вечеринки". В Нью-Йорке начался суд над рэпером Дидди

Опубликовано:

Музыкант и предприниматель Шон Комбс (P. Diddy) в октябре 2023 года
Шон Комбс (P. Diddy) в октябре 2023 года. Фото: Getty Images / Shareif Ziyadat

В федеральном суде Манхэттена стартовал судебный процесс над рэпером Дидди (настоящее имя — Шон Комбс), который может стать самым звездным за всю историю американского правосудия. Его обвиняют в изнасилованиях, насильственном перемещении людей для их сексуальной эксплуатации, принуждении к проституции и рэкете. Последняя статья предусматривает наказание вплоть до смертной казни, но максимум, что грозит музыканту — пожизненное заключение, потому что в Нью-Йорке смертная казнь запрещена.

Несколько дней ведущие мировые СМИ описывали допрос Кассандры Вентура (Кэсси) — певицы, 11 лет бывшей в отношениях с Комбсом. Они начали встречаться, когда ей было 19, а ему 37.

Вентура рассказала суду, что Комбс принуждал ее к сексу с другими мужчинами — при этом сам он наблюдал за происходящим и часто записывал все на видео, угрожая его распространить. Кроме того, как говорит Вентура, Комбс систематически избивал ее и унижал, заставлял принимать наркотики и участвовать в групповом сексе на «сумасшедших вечеринках» (как называли их сам Комбс и его окружение), которые могли продолжаться несколько дней. В 2018 году, говорит Вентура, рэпер ее изнасиловал.

Представители музыканта настаивают, что их подзащитный полностью невиновен, просто ему нравится образ жизни свингеров. По их версии, максимум, в чем он может быть виноват — домашнее насилие. При этом, по их словам, агрессия в паре Комбс-Вентура была взаимной.

Комбса защищает команда из восьми адвокатов во главе с известным в США юристом Марком Агнифило. Один из его бывших клиентов — Кит Раньер, идеолог секс-культа NXIVM, в 2020 году его приговорили к 120 годам заключения за, в частности, сексуальную эксплуатацию, детскую порнографию, растление несовершеннолетних.

Всего против Комбса подано больше ста исков, но сколько из них в итоге рассмотрит суд, пока нельзя сказать. Многие иски анонимные, потому что имевшие дело с Комбсом люди опасаются за свою безопасность. При этом судья Арун Субраманиан дал понять, что рассматривать иски без имен пострадавших ему бы не хотелось. Адвокаты же прямо обвиняют истцов в вымогательстве.

Гарлем, рэп и вечеринки

55-летний Шон Комбс — уроженец нью-йоркского Гарлема. Его отец подозревался в торговле наркотиками и был застрелен в собственной машине, когда мальчику было два года. В начале 1990-х Комбс учился бизнесу в Говардском университете, но бросил его после второго курса. Свои первые вечеринки с участием сотен студентов он организовывал уже тогда.

В 1993 году Комбс открыл рэпера Notorious B.I.G. Тот успел выпустить всего один альбом, прежде чем был застрелен в ходе продолжавшейся с 1970-х по 1990-е войны рэперов с Восточного и Западного берегов США. Его второй альбом вышел уже после смерти рэпера. Оба приобрели культовый статус.

Комбс стал известен всему миру под псевдонимом Пафф Дэдди с выходом его дебютного альбома No Way Out в 1997 году, самый известный трек из которого — I'll Be Missing You, основанный на песне Стинга Every Breath You Make. Релиз принес Комбсу две премии Грэмми.

Еще больший авторитет Комбс заработал как продюсер. Соединив речитативы с африканскими мотивами и стилем R'n'B, он сделал рэп Восточного побережья главной музыкой Соединенных Штатов на годы вперед.

Комбс продюсировал певицу Мэри Джей Блайдж, сделав ее суперзвездой; три года он был продюсером и бойфрендом Дженнифер Лопес; всего в его продюсерском каталоге десятки музыкантов, поп и рэп-групп — от Мэрайи Кэри до Канье Уэста.

Сразу три альбома, спродюсированные Комбсом (оба диска Notorious B.I.G. плюс третий альбом Мэри Джей Блайдж), попали в составленный журналом Rolling Stone список 500 величайших альбомов всех времен.

Параллельно Комбс занимался немузыкальным бизнесом: выпускал одежду и обувью под брэндом Sean John, открывал и закрывал рестораны, владел долями в телевизионной сети и компании, которая производила спортивные напитки. Его состояние, по оценке Forbes, на пике достигало 750 млн долларов. Сейчас весь бизнес Комбса, по понятной причине, переживает заметный упадок.

30 лет насилия

Проблемы с законом у Комбса были на протяжении всей его карьеры, хотя некоторые остались на уровне слухов. Например, его подозревали в организации убийства Тупака Шакура — одного из главных рэперов Западного побережья в 1996 году. Из доказанного — драки, нападения и угрозы, но максимум, к чему его приговаривали — посещение однодневных курсов по управлению гневом.

Бывшая подруга Дидди, Кэсси, судится с ним не впервые — в 2023 году она уже подавала иск, обвиняя Комбса в насилии. Дело было урегулировано до суда, а условия были оглашены только в ходе нынешнего процесса: исполнительница получила 20 млн долларов.

В ноябре 2023 года против Комбса подали еще несколько исков, в том числе об изнасиловании несовершеннолетней, которая находилась под воздействием наркотиков. В феврале 2024 года последовал еще один иск, на этот раз от мужчины, который обвинял Комбса в принуждении заниматься сексом с другими женщинами на его глазах. В марте 2024 года в доме Комбса в Майами прошли обыски.

В мае 2024 года в распоряжении телекомпании CNN оказалась запись с видеокамеры наблюдения в отеле. Видео было записано в 2016 году, на нем был четко виден Комбс, которые бьет ногами лежащую на полу Кэсси.

Новые и новые иски продолжали поступать, и осенью 2024 года суд отправил Дидди в центр для задержанных в Бруклине (аналог российского СИЗО) без права выхода под залог. Суд принял такое решение из-за того, что Комбс, по данным следствия, оказывал давление как на потерпевших, так и на потенциальных свидетелей, требуя показаний в свою пользу.

«Я ненавидела это»

Вентура в суде часто не могла сдержать слез: ей пришлось опознавать себя на фото с мужчинами во время сексуальных контактов — их показывали присяжным.

«Я больше не могу это выносить, не могу выносить стыд и вину. Я здесь, чтобы поступить правильно», — сказала Кэсси во время допроса.

Суд начался с заявлений сторон. Прокурор Эмили Джонсон намерена доказать вину Комбса по всем инкриминируемым ему статьям. Команда адвокатов будет настаивать, что их подзащитный — злой и жестокий человек, но преступлений, в которых его обвиняют, не совершал. Все отношения, в которые он вступал, были, по его словам, добровольными. Сам же рэпер говорит, что не боится и намерен «обелить свое имя».

Первыми допросили двух довольно формальных свидетелей. Полицейский (а в 2016 году — охранник отеля InterContinental Century City в Лос-Анджелесе, где Комбс напал на Вентуру) Исраэль Флорес рассказал, что девять лет назад его вызвали на шестой этаж отеля, там он увидел свернувшуюся в углу Кэсси и Комбса «с безумными глазами» и полуголого: на нем были только носки и полотенце вокруг бедер.

Второй свидетель, стриптизер Дэниел Филлип, рассказал, как на вечеринках Комбса вступал в сексуальные контакты как с самим рэпером, так и с Кэсси, но затруднился ответить, было ли ее участие в них добровольным.

В следующие четыре дня показания давала Кэсси Вентура. Очевидно, они будут ключевыми в этом деле. Сейчас Вентура замужем, беременна третьим ребенком.

«Я ненавидела это, — рассказала она суду про многочасовые вечеринки. — Я была объектом, которым мужчины активно пользовались».

Это, по словам Вентуры, привело к тому, что она всерьез стала думать о самоубийстве.

В 2018 году, рассказала Кэсси, она застала Комбса с другой женщиной и решила окончательно прекратить все отношения с ним. Сама певица к этому моменту тоже начала встречаться с будущим мужем. Комбс и Кэсси поговорили в ресторане, Комбс, по ее словам, был добрым и милым, вызвался подвезти ее домой — а дома изнасиловал ее на полу гостиной, Кэсси при этом плакала, сопротивлялась и многократно говорила «нет».

В четверг и пятницу Кэсси Вентуру допрашивали адвокаты Комбса. Адвокаты предъявили суду текстовые сообщения и электронные письма, из них следует, что Кэсси «с энтузиазмом» относилась к организуемым Комбсом вечеринкам, а, значит, и ее участие в них было добровольным.

Также адвокаты настаивали, что Комбс и Кэсси оба принимали наркотики без какого-либо принуждения.

Будет ли в суде парад звезд

На этот момент известны имена еще нескольких человек, которые подали иски против Шона Комбса, обвиняя его в насилии. Это студентка Эйприл Лэмпрос, мечтавшая о карьере модели; стюардесса Грейс О'Маркей; осужденный за преступления сексуализированного характера Дерек Ли Корделло-Смит, певица Дон Ричард, модель Кристал Маккинни.

Характер их обвинений в адрес Комбса почти одинаковый: все они говорят, что рэпер давал им алкоголь или наркотики (иногда подмешивая их в напитки), а затем насиловал или пытался изнасиловать. О'Маркел и Маккинни указали, что впоследствии это привело их к депрессии и суицидальным мыслям.

Дон Ричард указывала не только на оскорбления и домогательства, но и на то, что музыкант не доплатил ей несколько миллионов долларов, предусмотренных деловым контрактом. Она также была свидетельницей многих случаев, когда Комбс применял насилие к Вентуре и другим людям из своего окружения.

Рассмотрение еще более ста исков против Дидди останутся на усмотрение судьи Аруна Субраманиана.

Сразу несколько американских СМИ сообщили, что судья предупредил присяжных: в ходе процесса могут прозвучать имена известных представителей шоу-бизнеса (в каком качестве они выступят, он не уточнял).

Среди них рэпер Канье Уэст, певица и обладательница звезды на голливудской Аллее славы Мишель Уильямс, участницы женской группы Danity Kane (Комбс был ее продюсером) Обри О'Дэй и Дон Ричард, актеры Майкл Б. Джордан («Фантастическая четверка», «Черная пантера») и Майк Майерс (озвучивал Шрека, сыграл главную роль в кинотрилогии про Остина Пауэрса).

Вечеринки Комбса посещали многие знаменитости, в том числе певец Джастин Бибер; актеры Леонардо ди Каприо, Эштон Кутчер, Эдди Мерфи и Брюс Уиллис; актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон, певицы Бритни Спирс и Мэрайя Кэри, рэпер Дрейк.

Если хотя бы половина из них будут вызваны в суд, это сделает процесс самым звездным за всю историю американского правосудия.

* * *

Кэсси Вентура закончила давать показания в пятницу во второй половине дня. Защита зачитывала ее сообщение Комбсу уже после их расставания, там было сказано: «Я не ненавижу тебя, никогда не ненавидела. Я бы не оказалась в этой прекрасной точке своей жизни, если бы не была с тобой».

И в то же время, отвечая на дополнительные вопросы обвинения, она говорила, что в отношениях с рэпером чувствовала себя «никчемной» и «секс-рабыней».

Заседание суда продолжится в понедельник, ожидается, что там выступят новые свидетели отношений Комбса и Вентуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2246154-bezumnye-glaza-i-sumasshedshie-vecherinki-v-nyu-yorke-nachalsya-sud-nad-reperom-diddi/

Новости русской службы Би-би-си Либеральный мэр Бухареста победил трамписта Симиона на выборах президента Румынии Проевропеец против трамписта. В Румынии проходит решающий тур президентских выборов В Швейцарии начался финал «Евровидения-2025»: пять основных фаворитов песенного конкурса