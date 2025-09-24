В Кремле ответили на предложение Зеленского о проведении переговоров в Казахстане
Опубликовано:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Зеленского о проведении переговоров в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Официальный представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин выдвигал идею об организации таких переговоров в Москве.
Он также добавил, что украинская сторона "сыплет" большим количеством предложений, называя огромное количество стан. И перед тем, как речь пошла о Казахстане, упоминали страны, которые, как заявил Песков, абсолютно неприемлемы для России в качестве места встречи.
Отметим, ранее Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов, в том числе и по ситуации в Украине.
"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.
Первым на это предложение ответил глава украинского МИД Сибига - по словам министра, президент России манипулирует, выдвигая неприемлемые условия.
Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Париже, где отреагировал на предложение Владимира Путина приехать в Москву.
В дальнейшем Зеленский дал интервью ABC News, в котором рассказал, почему не может принять предложение о переговорах в Москве, и пригласил Путина в Киев.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский высказался о месте проведения возможных переговоров с Россией и заявил, что готов провести их, например, в Казахстане.
Стоит также отметить, что на полях ГА ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с украинским лидером.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Не тигр, а медведь": в Кремле ответили на слова Трампа о России
- Трамп назвал Россию "бумажным тигром" и заявил, что Украина может отвоевать утерянные территории
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2289891-v-kremle-otvetili-na-predlozhenie-zelenskogo-o-provedenii-peregovorov-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах