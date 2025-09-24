В Кремле ответили на предложение Зеленского о проведении переговоров в Казахстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Зеленского о проведении переговоров в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Официальный представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин выдвигал идею об организации таких переговоров в Москве.

Он также добавил, что украинская сторона "сыплет" большим количеством предложений, называя огромное количество стан. И перед тем, как речь пошла о Казахстане, упоминали страны, которые, как заявил Песков, абсолютно неприемлемы для России в качестве места встречи.

Отметим, ранее Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги визита в Китай и ответил на вопросы журналистов, в том числе и по ситуации в Украине.

"Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится", - сказал Путин.

Первым на это предложение ответил глава украинского МИД Сибига - по словам министра, президент России манипулирует, выдвигая неприемлемые условия.

Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Париже, где отреагировал на предложение Владимира Путина приехать в Москву.

В дальнейшем Зеленский дал интервью ABC News, в котором рассказал, почему не может принять предложение о переговорах в Москве, и пригласил Путина в Киев.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский высказался о месте проведения возможных переговоров с Россией и заявил, что готов провести их, например, в Казахстане.

Стоит также отметить, что на полях ГА ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с украинским лидером.

